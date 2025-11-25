Ascultă articolul

Finalul de sezon din Formula 1 a devenit unul electrizant după dubla descalificare a monoposturilor McLaren din cursa de la Las Vegas. Doar 24 de puncte îl separă pe Max Verstappen de liderul Lando Norris, iar britanicul celor de la McLaren spune că „urăște că RedBull este mai rapidă în acest moment”.

Norris simte presiunea tot mai mult după ce Verstappen s-a apropiat la doar 24 de puncte în ierarhia generală din Formula 1.

Pilotul celor de la McLaren nu mai are voie să facă pași greșiți în cele două curse rămase până la finalul sezonului în curs: Qatar (30 noiembrie) și Abu Dhabi (7 decembrie).

„Trebuie să învăț cum să fac față în primul viraj de după start, să fac o treabă mai bună decât în Las Vegas. Eu am fost puțin prea agresiv și asta m-a costat. Așa se întâmplă uneori”, își începe Norris discursul pentru Sky Sports F1.

„Știu că am câștigat în Brazilia, dar nu am fost suficient de rapizi în Brazilia în comparație cu Max. Ei par foarte buni. Max face o treabă foarte bună, iar mașina RedBull pare foarte rapidă și ne înving.

Pur și simplu urăsc să fiu învins. Urăsc faptul că ei sunt mai rapizi în acest moment. Trebuie să încercăm să ne îmbunătățim puțin”, transmite Norris pentru propria echipă.

„Este dezamăgitor faptul că nu facem o treabă mai bună ca echipă, inclusiv eu”, adaugă pilotul britanic al celor de la McLaren.

De cealaltă parte, Max se simte foarte bine în această parte a sezonului și încearcă să pună o cât mai mare presiune pe rivalii de la McLaren.

După ce a revenit de la o diferență de 104 puncte (câte erau față de Piastri în vara acestui an), Verstappen încearcă să bifeze cel de-al cincilea titlu mondial consecutiv: ar egala recordul deținut de legendarul Michael Schumacher.

În urmă cu un an de zile, Verstappen s-a impus în Qatar.

„Întotdeauna încercăm să maximizăm tot ce avem. În Las Vegas am făcut asta, iar în weekendurile următoare vom încerca din nou să câștigăm cursa. La finalul cursei de la Abu Dhabi, vom vedea unde ajungem”, a spus olandezul celor de la RedBull.

„Sunt foarte mândru de toată lumea. Am avut un sezon cu multe suișuri și coborâșuri și momente dificile, dar și momente foarte frumoase.

Am învățat multe pe parcursul întregului sezon, iar asta este foarte valoros pentru anii care vor urma”, a adăugat Max Verstappen.

Max Verstappen, cel care a câștigat într-o manieră dominantă cursa din Las Vegas, este acum la egalitate de puncte cu Oscar Piastri, și la doar 24 de liderul Lando Norris, urmând să avem o luptă incendiară pentru titlul mondial la piloți în ultimele două etape de la Qatar și Abu Dhabi.

Clasamentul piloților înainte de cursa din Las Vegas

Lando Norris (McLaren) 390 puncte Oscar Piastri (McLaren) 366 Max Verstappen (RedBull) 366 George Russell (Mercedes) 294 Charles Leclerc (Ferrari) 226 Lewis Hamilton (Ferrari) 152 Kimi Antonelli (Mercedes) 137 Alexander Albon (Williams) 73 Isack Hadjar (Racing Bulls) 51 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 49 Carlos Sainz (Williams) 48 Oliver Bearman (Haas) 41 Fernando Alonso (Aston Martin) 40 Liam Lawson (Racing Bulls) 36 Lance Stroll (Aston Martin) 32 Esteban Ocon (Haas) 30 Yuki Tsunoda (RedBull) 28 Pierre Gasly (Alpine) 22 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19 Franco Colapinto (Alpine) 0 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasament constructori

McLaren 756 puncte / campioană Mercedes 431 RedBull 391 Ferrari 378 Williams 121 Racing Bulls 90 Haas 73 Aston Martin 72 Kick Sauber 68 Alpine 22.

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1