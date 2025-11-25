Home » Sportz » Lando Norris, în criză înainte de finalul sezonului din F1: „Urăsc că RedBull e mai rapidă”

Lando Norris, în criză înainte de finalul sezonului din F1: „Urăsc că RedBull e mai rapidă”

25 nov. 2025
461
Lando Norris, în criză înainte de finalul sezonului din F1: „Urăsc că RedBull e mai rapidă”
Lando Norris/ Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto / Bradley Collyer/PA Wire/dpa
Ascultă articolul

Finalul de sezon din Formula 1 a devenit unul electrizant după dubla descalificare a monoposturilor McLaren din cursa de la Las Vegas. Doar 24 de puncte îl separă pe Max Verstappen de liderul Lando Norris, iar britanicul celor de la McLaren spune că „urăște că RedBull este mai rapidă în acest moment”.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -

Norris simte presiunea tot mai mult după ce Verstappen s-a apropiat la doar 24 de puncte în ierarhia generală din Formula 1.

Pilotul celor de la McLaren nu mai are voie să facă pași greșiți în cele două curse rămase până la finalul sezonului în curs: Qatar (30 noiembrie) și Abu Dhabi (7 decembrie).

„Trebuie să învăț cum să fac față în primul viraj de după start, să fac o treabă mai bună decât în Las Vegas. Eu am fost puțin prea agresiv și asta m-a costat. Așa se întâmplă uneori”, își începe Norris discursul pentru Sky Sports F1.

„Știu că am câștigat în Brazilia, dar nu am fost suficient de rapizi în Brazilia în comparație cu Max. Ei par foarte buni. Max face o treabă foarte bună, iar mașina RedBull pare foarte rapidă și ne înving.

Articolul continuă mai jos

Pur și simplu urăsc să fiu învins. Urăsc faptul că ei sunt mai rapizi în acest moment. Trebuie să încercăm să ne îmbunătățim puțin”, transmite Norris pentru propria echipă.

„Este dezamăgitor faptul că nu facem o treabă mai bună ca echipă, inclusiv eu”, adaugă pilotul britanic al celor de la McLaren.

De cealaltă parte, Max se simte foarte bine în această parte a sezonului și încearcă să pună o cât mai mare presiune pe rivalii de la McLaren.

După ce a revenit de la o diferență de 104 puncte (câte erau față de Piastri în vara acestui an), Verstappen încearcă să bifeze cel de-al cincilea titlu mondial consecutiv: ar egala recordul deținut de legendarul Michael Schumacher.

În urmă cu un an de zile, Verstappen s-a impus în Qatar.

„Întotdeauna încercăm să maximizăm tot ce avem. În Las Vegas am făcut asta, iar în weekendurile următoare vom încerca din nou să câștigăm cursa. La finalul cursei de la Abu Dhabi, vom vedea unde ajungem”, a spus olandezul celor de la RedBull.

„Sunt foarte mândru de toată lumea. Am avut un sezon cu multe suișuri și coborâșuri și momente dificile, dar și momente foarte frumoase.

Am învățat multe pe parcursul întregului sezon, iar asta este foarte valoros pentru anii care vor urma”, a adăugat Max Verstappen.

Max Verstappen, cel care a câștigat într-o manieră dominantă cursa din Las Vegas, este acum la egalitate de puncte cu Oscar Piastri, și la doar 24 de liderul Lando Norris, urmând să avem o luptă incendiară pentru titlul mondial la piloți în ultimele două etape de la Qatar și Abu Dhabi.

Clasamentul piloților înainte de cursa din Las Vegas

  1. Lando Norris (McLaren) 390 puncte
  2. Oscar Piastri (McLaren) 366
  3. Max Verstappen (RedBull) 366
  4. George Russell (Mercedes) 294
  5. Charles Leclerc (Ferrari) 226
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) 152
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) 137
  8. Alexander Albon (Williams) 73
  9. Isack Hadjar (Racing Bulls) 51
  10. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 49
  11. Carlos Sainz (Williams) 48
  12. Oliver Bearman (Haas) 41
  13. Fernando Alonso (Aston Martin) 40
  14. Liam Lawson (Racing Bulls) 36
  15. Lance Stroll (Aston Martin) 32
  16. Esteban Ocon (Haas) 30
  17. Yuki Tsunoda (RedBull) 28
  18. Pierre Gasly (Alpine) 22
  19. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19
  20. Franco Colapinto (Alpine) 0
  21. Jack Doohan (Alpine) 0

Clasament constructori

  1. McLaren 756 puncte / campioană
  2. Mercedes 431
  3. RedBull 391
  4. Ferrari 378
  5. Williams 121
  6. Racing Bulls 90
  7. Haas 73
  8. Aston Martin 72
  9. Kick Sauber 68
  10. Alpine 22.

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Citește și

Geneza propunerii de pace în 28 de puncte: Cum a consiliat Steve Witkoff Rusia cu privire la modul în care să-i prezinte lui Trump planul pentru Ucraina
Geneza propunerii de pace în 28 de puncte: Cum a consiliat Steve Witkoff Rusia cu privire la modul în care să-i prezinte lui Trump planul pentru Ucraina
Primarul comunei Livezile, Traian Simionc, acuzat de agresiune sexuală, a fost plasat în arest la domiciliu
Primarul comunei Livezile, Traian Simionc, acuzat de agresiune sexuală, a fost plasat în arest la domiciliu
VIDEO Administratorul public al Capitalei: M-am luptat la propriu pentru copacii care erau vizați pentru tăiere fără niciun aviz, în Sectorul 3. Tăierile ilegale din mediul urban trebuie pedepsite penal
VIDEO Administratorul public al Capitalei: M-am luptat la propriu pentru copacii care erau vizați pentru tăiere fără niciun aviz, în Sectorul 3. Tăierile ilegale din mediul urban trebuie pedepsite penal
Copii crescuți în pădure, printre cai, măgari și găini, departe de civilizație. Povestea familiei care a renunțat la lumea modernă pentru a-și construi un univers cu animale
Copii crescuți în pădure, printre cai, măgari și găini, departe de civilizație. Povestea familiei care a renunțat la lumea modernă pentru a-și construi un univers cu animale
Actorul Kevin Spacey a clarificat faptul că nu este fără adăpost, după ce a declarat într-un interviu că „nu are casă” / „Mi se pare necinstit din partea mea să vă las să credeți că sunt într-adevăr fără adăpost în sensul colocvial al cuvântului” 
Actorul Kevin Spacey a clarificat faptul că nu este fără adăpost, după ce a declarat într-un interviu că „nu are casă” / „Mi se pare necinstit din partea mea să vă las să credeți că sunt într-adevăr fără adăpost în sensul colocvial al cuvântului” 
Peste jumătate dintre noile articole de pe internet sunt scrise de AI. Este scrisul uman în pericol de dispariție?
Peste jumătate dintre noile articole de pe internet sunt scrise de AI. Este scrisul uman în pericol de dispariție?
Cine este Dan Driscoll, „tipul cu dronele” căruia Trump i-a încredinţat un neaşteptat rol-cheie în negocierile pentru Ucraina
Cine este Dan Driscoll, „tipul cu dronele” căruia Trump i-a încredinţat un neaşteptat rol-cheie în negocierile pentru Ucraina
Trump ia în considerare demiterea lui Kash Patel de la șefia FBI / Ce i se reproșează actualului director al FBI și cine îl va înlocui
Trump ia în considerare demiterea lui Kash Patel de la șefia FBI / Ce i se reproșează actualului director al FBI și cine îl va înlocui
Un aventurier britanic călătorește de 27 ani în jurul lumii
Un aventurier britanic călătorește de 27 ani în jurul lumii
S-a încheiat procesul pentru candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat / Au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi
S-a încheiat procesul pentru candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat / Au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi

Top Articole

FOTO Imagini spectaculoase de la Lacul Vidraru / Barajul va fi golit complet pentru prima dată în ultimii 50 de ani
FOTO Imagini spectaculoase de la Lacul Vidraru / Barajul va fi golit complet pentru prima dată în ultimii 50 de ani
LIVE Ucraina acceptă un acord de pace modificat al lui Trump (oficial american) / Kievul „acceptă să limiteze efectivul armatei la 800.000 de soldați” / Donald Trump: “Cred că suntem foarte aproape de un acord” / Steve Witkoff pleacă la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin
LIVE Ucraina acceptă un acord de pace modificat al lui Trump (oficial american) / Kievul „acceptă să limiteze efectivul armatei la 800.000 de soldați” / Donald Trump: “Cred că suntem foarte aproape de un acord” / Steve Witkoff pleacă la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin
BREAKING Curtea Constituțională a admis sesizarea care vizează legea privind pensiile private / Judecătorii CCR consideră că bolnavii oncologici sunt „discriminați” pozitiv în lege
BREAKING Curtea Constituțională a admis sesizarea care vizează legea privind pensiile private / Judecătorii CCR consideră că bolnavii oncologici sunt „discriminați” pozitiv în lege
Profesoara Adina Papazi, despre temele pentru acasă: Eu nu mă pot duce în pauză să fac o ședință cu colegii mei, dă-le tu 3 exerciții, că eu le-am dat 2. Este o utopie
Profesoara Adina Papazi, despre temele pentru acasă: Eu nu mă pot duce în pauză să fac o ședință cu colegii mei, dă-le tu 3 exerciții, că eu le-am dat 2. Este o utopie
BREAKING O dronă a căzut în curtea unui localnic din Puiești, județul Vaslui / Ionuț Moșteanu spune că este probabil drona care a fost urmărită marți dimineață în mai multe județe / „Mi-aș fi dorit să poată fi dată jos”
BREAKING O dronă a căzut în curtea unui localnic din Puiești, județul Vaslui / Ionuț Moșteanu spune că este probabil drona care a fost urmărită marți dimineață în mai multe județe / „Mi-aș fi dorit să poată fi dată jos”