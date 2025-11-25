Ascultă articolul

Iranul a executat public marţi un bărbat condamnat pentru violarea a două femei în provincia nordică Semnan, a anunţat sistemul judiciar, conform agenției de știri AFP, citate de Agerpres.

Bărbatul, ale cărui identitate şi dată a condamnării nu au fost dezvăluite, a fost executat în oraşul Bastam după ce Curtea Supremă a confirmat verdictul, a relatat agenţia oficială de ştiri judiciare, Mizan Online.

Potrivit şefului sistemului judiciar provincial, Mohammad Akbari, citat de Mizan, acesta „a păcălit două femei” pe care le-a violat „prin forţă şi constrângere”.

De asemenea, a folosit „intimidarea şi ameninţările” pentru a face victimele să se teamă pentru reputaţia lor.

Iranul, care execută cei mai mulţi condamnaţi prin spânzurare, este a doua ţară din lume în privinţa numărului de execuţii, după China, conform grupurilor pentru drepturile omului, între care Amnesty International.

Ţara efectuează de obicei execuţii în închisori, dar în urmă cu două săptămâni a mai spânzurat în public un bărbat condamnat pentru crimă.