Donează aici. Susține o presă liberă.
Funcționăm ca organizație non-profit, iar banii rezultați din contribuțiile cititorilor sunt destinați integral finanțării proiectului G4Media.
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867
Deschis la Raiffeisen Bank
Iranul a executat public marţi un bărbat condamnat pentru violarea a două femei în provincia nordică Semnan, a anunţat sistemul judiciar, conform agenției de știri AFP, citate de Agerpres.
Bărbatul, ale cărui identitate şi dată a condamnării nu au fost dezvăluite, a fost executat în oraşul Bastam după ce Curtea Supremă a confirmat verdictul, a relatat agenţia oficială de ştiri judiciare, Mizan Online.
Potrivit şefului sistemului judiciar provincial, Mohammad Akbari, citat de Mizan, acesta „a păcălit două femei” pe care le-a violat „prin forţă şi constrângere”.
De asemenea, a folosit „intimidarea şi ameninţările” pentru a face victimele să se teamă pentru reputaţia lor.
Iranul, care execută cei mai mulţi condamnaţi prin spânzurare, este a doua ţară din lume în privinţa numărului de execuţii, după China, conform grupurilor pentru drepturile omului, între care Amnesty International.
Articolul continuă mai jos
Ţara efectuează de obicei execuţii în închisori, dar în urmă cu două săptămâni a mai spânzurat în public un bărbat condamnat pentru crimă.