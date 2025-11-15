Armata ideologică a Iranului confirmă că a reţinut un petrolier în Golf / Ce motiv au invocat Gardienii Revoluției

Armata ideologică a Republicii Islamice, Gardienii Revoluţiei, a confirmat sâmbătă că a reţinut în apele din Golf un petrolier care şi-a schimbat în mod brusc direcţia vineri în strâmtoarea Ormuz pentru a se îndrepta spre apele iraniene, informează agențiile de știri AFP şi Reuters, citate de Agerpres.

Vineri la ora 04:00 GMT, „în urma unei decizii a justiţiei care ordona confiscarea încărcăturii unui petrolier, ‘Talara’, aflat sub pavilionul Insulelor Marshall, unităţile de intervenţie rapidă ale marinei Gardienilor Revoluţiei au supravegheat mişcările lui, l-au interceptat şi l-au reţinut”, au anunţat Gardienii Revoluţiei într-un comunicat.

„Petrolierul comitea o infracţiune, pentru că transporta o încărcătură neautorizată”, au afirmat ei.

„Petrolierul transporta 30.000 de tone de produse petrochimice şi se îndrepta spre Singapore. El a fost imobilizat în aceasta dimineaţă, pentru a remedia încălcările constatate” au precizat Gardienii.

Gardienii Revoluţiei sunt o forţă distinctă de ce a armatei naţionale iraniene.

Nava plecase din Ajman, în Emiratele Arabe U nite, şi se îndrepta spre Singapore, potrivit societăţi maritime Ambrey.

Ea a fost abordată de trei nave mici în timp ce traversa strâmtoarea Ormuz în direcţia sud.

Strâmtoarea Ormuz, un pasaj-cheie pentru transportul mondial de petrol şi de gaz natural lichefiat, a fost scena mai multor incidente în trecut.

Anul trecut, Gardienii Revoluţiei au arestat un port-container, acuzându-l pe armatorul acestuia de legături cu Israelul, după un atac sângeros contra consulatului iranian în Siria, imputat Israelului.