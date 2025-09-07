Ayatollahul Ali Khamenei face apel la creşterea producţiei petroliere a Iranului

Ghidul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a lansat un apel duminică la creşterea producţiei petroliere a ţării şi la o diversificare a pieţelor de export, într-un moment în care Teheranul se confruntă cu noi ameninţări de sancţiuni internaţionale, informează AFP, conform Agerpres.

„Producţia petrolieră a ţării, a cărei importanţă pentru economie este evidentă, este slabă”, a declarat Khamenei într-o reuniune cu membrii guvernului.

„Metodele noastre de producţie petrolieră sunt învechite, utilajele sunt vechi. Suntem în întârziere în raport cu numeroase regiuni bogate în petrol în lume”, a adăugat el.

Industria petrolieră iraniană este supusă sancţiunilor occidentale de când SUA s-au retras în 2018, în timpul primului mandat prezidenţial al lui Donald Trump, din acordul internaţional asupra programului nuclear iranian, încheiat cu trei ani mai devreme.

De la revenirea sa la putere, Donald Trump desfăşoară o strategie de „presiune maximală” împotriva Iranului care îi afectează economia.

Khamenei a cerut de asemenea „mai mult dinamism” în exporturile de petrol, subliniind necesitatea diversificării cumpărătorilor dincolo de principalul partener chinez.

Potrivit media iraniene, circa 92% din petrolul iranian este vândut Chinei, adeseori la preţuri foarte avantajoase.

Relaţiile Teheranului cu Europa s-au deteriorat de asemenea din cauza programului nuclear iranian.

La 30 august, Regatul Unit, Franţa şi Germania au declanşat aşa-zisul mecanism „snapback” prevăzut prin acordul nuclear din 2015, lăsând o lună Iranului pentru a-şi negocia programul nuclear şi a evita astfel restabilirea sancţiunilor ridicate cu zece ani în urmă.

Iranul „este pregătit să încheie un acord realist şi durabil prevăzând o supraveghere riguroasă şi restricţii la îmbogăţirea uraniului în schimbul ridicării sancţiunilor”, a afirmat duminică şeful diplomaţiei iraniene Abbas Araghchi într-un editorial publicat în cotidianul britanic The Guardian.

În urma războiului de 12 zile care l-a opus în iunie Israelului, marcat de bombardamente israeliene şi american asupra instalaţiilor sale nucleare, Iranul a pus capăt cooperării sale cu Agenţia Internaţională pentru Energia Atomică (AIEA).

Conflictul, declanşat de un atac israelian în 13 iunie, a suspendat negocieri între Teheran şi Washington pentru a încheia un acord nuclear.

Ţările occidentale suspectează Iranul că ar vrea să se doteze cu arma atomică. Teheranul neagă şi îşi apără dreptul său de a dezvolta un program nuclear civil.