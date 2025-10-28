SURSE Înterdicția cumulării pensiei cu salariul și reducerea cheltuielilor cu 10% în administrația publică, subiectele rediscutate marți în ședința de coaliție

Două subiecte majore au fost discutate marți în ședința liderilor din coaliția de guvernare, potrivit surselor G4Media. Este vorba despre interdicția cumulării pensiei cu salariul, urmând să fie modificat proiectul propus anterior, pe baza observațiilor primite de la ministere. Proiectul modificat urmează să fie pus în dezbatere de Ministerul Muncii și va face parte din pachetul de măsuri pe administrația publică.

Un al doilea subiect major este cel privind reducerea cheltuielilor din administrația publică locală. Conform surselor G4Media, Ministerul Dezvoltării va trimite în coaliție o propunere de text modificat față de cel publicat anterior care să cuprindă și reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal sau a numărului de angajați, la nivel de ordonator principal de credite.