G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

SURSE Înterdicția cumulării pensiei cu salariul și reducerea cheltuielilor cu 10% în…

ilie bolojan si kelemen hunor la sedinta coalitie
Foto: PNL

SURSE Înterdicția cumulării pensiei cu salariul și reducerea cheltuielilor cu 10% în administrația publică, subiectele rediscutate marți în ședința de coaliție

Articole28 Oct • 2.052 vizualizări 0 comentarii

Două subiecte majore au fost discutate marți în ședința liderilor din coaliția de guvernare, potrivit surselor G4Media. Este vorba despre interdicția cumulării pensiei cu salariul, urmând să fie modificat proiectul propus anterior, pe baza observațiilor primite de la ministere. Proiectul modificat urmează să fie pus în dezbatere de Ministerul Muncii și va face parte din pachetul de măsuri pe administrația publică.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Un al doilea subiect major este cel privind reducerea cheltuielilor din administrația publică locală. Conform surselor G4Media, Ministerul Dezvoltării va trimite în coaliție o propunere de text modificat față de cel publicat anterior care să cuprindă și reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal sau a numărului de angajați, la nivel de ordonator principal de credite.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

SURSE Ședința coaliției de marți, fără rezultat pe reforma pensiilor magistraților / Liderii partidelor de guvernare se întâlnesc și săptămâna viitoare

Articole28 Oct • 2.025 vizualizări
1 comentariu

SURSE Coaliția PSD-PNL-USR-UDMR a discutat concedierea a 10% din funcționarii din primării și administrația centrală / Desființări de instituții / Decizia, amânată încă o săptămână

Articole1 Oct 2025 • 10.835 vizualizări
2 comentarii

BREAKING Nicușor Dan afirmă că până la următoarele alegeri Guvernul va reuși să reducă cu 20% numărul de funcționari din administrația locală și centrală

Articole30 Sep 2025 • 32.374 vizualizări
1 comentariu

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.