Cum să-ți speli prosoapele ca să fie moi ca la hotel

Te-ai săturat de prosoapele tari și aspre? Urmează acești pași ca să le redai moliciunea și pufoșenia de altădată.

Puține lucruri se compară cu senzația unui prosop moale și pufos imediat după duș — tocmai de aceea e cu atât mai dezamăgitor când prosopul tău seamănă mai degrabă cu o hârtie de șmirghel decât cu un nor catifelat. Spălatul prosoapelor pare o sarcină banală, dar dacă vrei să le păstrezi textura moale și luxoasă, merită să acorzi mai multă atenție felului în care o faci, conform The Telegraph.

În lumea aceasta există, cred, două tipuri de oameni: cei care preferă prosoapele rigide și cei care sunt întregi la minte. M-am trezit recent căutând disperată prin dulap un prosop moale, doar ca să constat că toate deveniseră tari și zgârietoare. Vinovații? Reziduurile de detergent, apa dură și uscarea excesivă — toate perfect evitabile dacă știi cum să-ți speli corect prosoapele.

Vestea bună este că până și cele mai rigide prosoape pot fi readuse la viață. Dacă visezi la moliciunea demnă de un hotel de cinci stele, iată ce trebuie să știi — de la detergentul potrivit până la setările ideale ale mașinii de spălat.

Prosoapele „crocanți” pândesc în orice dulap, dar ce anume le transformă din pufoase în abrazive?

James Lincoln, directorul general al Royal Jersey Laundry, care se ocupă de spălarea textilelor pentru unele dintre cele mai luxoase hoteluri londoneze (Mandarin Oriental, The Ritz, The Peninsula), spune că problema apare dintr-o combinație de reziduuri de detergent, apă dură și temperaturi prea mari la uscare.

„Prea mult detergent lasă urme între fibre, iar mineralele precum calciul și magneziul se leagă de ele, rigidizând țesătura. Căldura excesivă din uscător sau de pe calorifer ‘coace’ buclele de bumbac până când devin aspre”, explică el. Cu alte cuvinte, prosoapele tari sunt rezultatul grabei și al greșelilor umane.

Câteva ajustări în rutina de spălat pot preveni deteriorarea texturii. Primul pas: folosește mai puțin detergent — de obicei una sau două linguri sunt suficiente. În zonele cu apă dură, poți adăuga și un înmuiator de apă pentru a preveni depunerile minerale.

Claire Hester, directoare de produs la brandul britanic Christy, are un sfat simplu, dar eficient: spală prosoapele separat de restul rufelor. „Astfel eviți scămoșarea și deteriorarea fibrelor, iar prosoapele își păstrează aspectul moale și îngrijit”, explică ea. În plus, greutatea lor poate afecta celelalte haine din cuvă.

Dacă prosoapele tale au devenit aspre, nu e prea târziu. Lincoln recomandă o curățare profundă o dată pe lună, folosind bicarbonat de sodiu, care elimină mirosurile și redă strălucirea fibrelor.

„Pune o cană (aproximativ 150 g) de bicarbonat direct în tamburul gol, apoi adaugă prosoapele și spală-le pe un program de bumbac, la călduț, fără detergent”, spune el. Bicarbonatul ridică pH-ul apei și dizolvă grăsimile, uleiurile și depunerile minerale.

Apoi, clătește-le cu oțet alb: „Lasă prosoapele în tambur, toarnă o cană (250 ml) de oțet alb în sertarul de detergent și pornește un nou ciclu de spălare la cald. Oțetul elimină orice urmă de detergent și relaxează fibrele, redându-le pufoșenia.”

Prosoapele ar trebui spălate o dată pe săptămână sau după 3–5 utilizări.

Temperatura ideală: 40°C — suficient de caldă pentru a ucide bacteriile, dar blândă cu fibrele. Pentru prosoapele de bucătărie, poți merge până la 60°C, dar evită apa fierbinte, care slăbește bumbacul în timp.

Setează mașina pe un program de bumbac clasic, cu clătire completă. Evită ciclurile scurte, care lasă detergent în țesătură.

Folosește detergent pudră sau lichid, dar evită capsulele — acestea pot să nu se dizolve complet, iar unele conțin balsam, care în timp deteriorează fibrele.

Lincoln recomandă jumătate din doza normală: „Prosoapele, fiind țesute din bucle, rețin mai ușor reziduurile, așa că mai puțin detergent e mai bine.”

Dacă prosoapele capătă un miros închis, adaugă jumătate de cană de bicarbonat de sodiu la spălare sau câteva picături de ulei de arbore de ceai, care are efect antibacterian. Uscarea la soare ajută natural la eliminarea bacteriilor și menține prosoapele proaspete.

Specialiștii sunt de acord: evită balsamul de rufe pentru prosoape. Acesta lasă o peliculă cerată pe fibre, reducând absorbția și provocând uneori iritații. „Balsamul acoperă buclele de bumbac, făcându-le mai rigide”, avertizează Lincoln.

În locul lui, folosește oțet alb în compartimentul pentru balsam — elimină reziduurile, relaxează fibrele și înmoaie prosoapele fără efecte secundare.

Când se poate, usucă prosoapele la aer — este o metodă mai blândă și mai igienică. Razele UV distrug bacteriile și acționează ca un albitor natural.

Iarna, dacă folosești uscătorul automat, setează o temperatură joasă și scutură prosoapele înainte de uscare pentru a le menține pufoase. Evită uscarea excesivă, care le întărește.

Lincoln recomandă folosirea bilelor de uscare din lână sau cauciuc (chiar și o minge de tenis funcționează!) pentru a separa prosoapele și a îmbunătăți circulația aerului.

Pentru un finisaj demn de un hotel de lux, încearcă acest truc: lasă prosoapele să se usuce natural până sunt aproape complet uscate, apoi pune-le în uscător pentru ultimele 10 minute. Rezultatul? Prosoape moi, parfumate și perfect pufoase — ca într-un spa de cinci stele.