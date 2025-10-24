Surse: PSD cedează la presiunea magistraților, vrea să majoreze pensia specială la 75% din salariul net și să crească la 15 ani perioada de tranziție privind vârsta de pensionare / Magistrații vor ca pensia specială să rămână 80% din salariul brut timp de 15 ani

UPDATE 1: La discuțiile dintre magistrați și șeful PSD, liderii judecătorilor și procurorilor ar fi cerut ca pensia specială să fie 80% din salariul brut timp de 15 ani, au declarat pentru G4Media surse oficiale. Practic, reprezentanții magistraților au cerut păstrarea situației din acest moment timp de încă 15 ani, urmând ca peste acest interval de timp pensia lor specială să scadă la 80% din venitul net, iar vârsta de pensionare să crească.

Acceptarea acestor cereri ale magistraților ar însemna stoparea timp de 15 ani a oricărei reforme a pensiilor magistraților.

Articol inițial: Liderul interimar al PSD Sorin Grindeanu a început vineri consultări cu șefii magistraților pentru inițierea unui proiect de lege privind pensiile speciale, miza fiind să scoată din ecuație un nou proiect al guvernului Bolojan după cel respins de CCR pe motiv de formă. PSD a cedat la presiunea magistraților și vrea ca prin noul proiect să majoreze pensia specială la 75% din salariu (față de 70% cât era în legea Bolojan) și să încetinească ritmul de creștere a vârstei de pensionare (termen de conformare de 15 ani față de 10 ani în proiectul inițial), au declarat pentru G4Media surse social-democrate.

Grindeanu a spus miercuri că cele două modificări fuseseră cerute și de președintele Nicușor Dan și l-a criticat pe premierul Ilie Bolojan pentru că nu le-a inclus în proiectul cu care și-a asumat răspunderea în Parlament.

Luni, CCR a respins proiectul lui Bolojan pe motiv că nu a așteptat 30 de zile avizul CSM. E pentru prima oară în istorie când CCR respinge un proiect legislativ pe acest motiv.

Patru dintre cei cinci judecători care au votat pentru respingere au fost propuși de PSD în CCR.

Sorin Grindeanu a anunțat vineri că a început consultări pentru noul proiect privind pensiile magistraților cu șefa CSM, Elena Costache, șefa Înaltei Curți, Lia Savonea, și procurorul general, Alex Florența.

Sorin Grindeanu a inițiat aceste discuții, fără o decizie în coaliție în acest sens. Liderul interimar al PSD insistă pe formarea unui grup de lucru care să rediscute toate prevederile decise de coaliție și Guvern pentru reforma pensiilor magistraților.

Imediat după decizia CCR din 20 octombrie, care a declarat neconstituțională legea privind reforma pensiilor magistraților pe un motiv de formă, Sorin Grindeanu a cerut formarea unui grup de lucru al coaliției care să negocieze principalele prevederi ale reformei cu CSM, Înalta Curte și asociațiile magistraților, care s-au opus oricărei măsuri de reformă.

Premierul Ilie Bolojan a insistat însă pe menținerea prevederilor care au fost deja decise de coaliție și Guvern și față de care Curtea Constituțională nu s-a pronunțat.

În ședința coaliției care a avut loc marți, a doua zi după decizia CCR, Grindeanu a plecat din sală pentru că nu i-a fost acceptată cererea de a forma grup de lucru care să reia practic de la zero proiectul de lege și să negocieze punctele esențiale cu sistemul de justiție.

În ultimele două zile, Sorin Grindeanu a ieșit public cu atacuri dure la adresa premierului Ilie Bolojan, spunând că, dacă nu acceptă dezbateri cu sistemul de justiție pe reforma pensiilor magistraților, să plece acasă.

Premierul Ilie Bolojan i-a răspuns joi seara, într-un interviu la Antena 3, răspunzând unei întrebări a moderatorului. Bolojan a spus că, în condițiile în care orice partid consideră că guvernul nu-și face datoria are posibilitatea să depună moțiune de cenzură și să facă o majoritate în Parlament cu AUR sau cu cine poate.