Sursa: Pexels.com

Guvernul federal mexican l-a extrădat pe traficantul de droguri chinez Zhi Dong Zhang în Statele Unite / „Fratele Wang” este acuzat că a aprovizionat cartelurile Sinaloa şi Jalisco Nueva Generacion, pe care Washingtonul le consideră principalii vinovaţi de traficul de fentanil pe teritoriul său

Guvenul federal mexican a anunţat că cetăţeanul chinez Zhi Dong Zhang a fost extrădat în Statele Unite unde se va confrunta cu acuzaţii de trafic de droguri, având legătură cu carteluri mexicane, relatează vineri agențiile de știri Reuters şi AFP, citate de Agerpres.

Dong, care anterior a fost trimis în Mexic din Cuba, a fost acuzat de exportul, transportul şi distribuirea de diverse tipuri de droguri, inclusiv fentanil, în colaborare cu puternice carteluri mexicane.

Un judecător federal mexican l-a condamnat pe Dong la arest la domiciliu, însă acesta a reuşit să fugă. Ulterior, el a fost localizat şi reţinut în Cuba în iulie, împreună cu alte două persoane, a declarat secretarul mexican pentru securitate, Omar Garcia Harfuch, într-o postare pe reţeaua X.

„Astăzi (joi), Zhi Dong a fost predat autorităţilor americane”, a spus el.

Zhi Dong Zhang, cunoscut sub numele de „Fratele Wang”, este acuzat că a aprovizionat cartelurile Sinaloa şi Jalisco Nueva Generacion, pe care Washingtonul le consideră principalii vinovaţi de traficul de fentanil pe teritoriul său şi pe care le-a clasat „organizaţii teroriste străine” în februarie.

Zhi Dong Zhang este acuzat, de asemenea, de spălare de bani, fiind responsabil pentru „realizarea de conexiuni cu alte carteluri pentru a transporta fentanil provenit din China către America Centrală, America de Sud, Europa şi Statele Unite”, a declarat Omar Garcia Harfuch anul trecut.

Agenţia antidrog din SUA (DEA) afirmă că aceste carteluri mexicane se află „în centrul” crizei drogurilor de sinteză din Statele Unite.

Washingtonul acuză, de asemenea, China că exportă substanţe chimice folosite pentru fabricarea fentanilului, care este vândut în Statele Unite.


