Aeroportul Internaţional „Eugen Doga” din Chişinău a atins cinci milioane de pasageri

Aeroportul Internaţional „Eugen Doga” Chişinău a marcat printr-un eveniment special, atingerea pragului de cinci milioane de pasageri deserviţi, transmite Moldpres, transmite News.ro.

Pasagerul cu numărul 5.000.000 a sosit vineri pe aeroport, călătorind pe ruta Frankfurt–Chişinău. Femeia este stabilită peste hotare şi a venit acasă să îi facă o surpriză bunicii. Aceasta a fost premiată cu o valiză şi două bilete de zbor.

Ministerul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale din Republica Moldova a punctat că atingerea pragului de 5 milioane de pasageri în decursul anului 2025 reprezintă un nou record pentru transportul aerian din Republica Moldova.

„Performanţa este rezultatul investiţiilor realizate în ultimii ani în modernizarea infrastructurii aeroportuare, extinderii reţelei de destinaţii şi consolidării colaborării cu operatorii aerieni. În acelaşi timp, reuşita se datorează profesionalismului echipei aeroportului şi încrederii tot mai mari a pasagerilor, care aleg să zboare din şi spre Chişinău. Aeroportul devine, astfel, un hub regional modern şi competitiv”, a anunţat Ministerul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale.

Administratorul Aeroportului Internaţional „Eugen Doga” Chişinău, Sergiu Spoială, a declarat că atingerea pragului de 5 milioane de pasageri nu este doar o realizare statistică, ci o bornă care arată că ”aeroportul creşte împreună cu oamenii şi cu visele lor”.

„Fiecare avion care decolează poartă o parte din noi – munca echipelor noastre, pasiunea partenerilor şi ospitalitatea care ne defineşte. Şi de fiecare dată când un pasager alege să zboare de la Chişinău, el alege, de fapt, încrederea în noi”, a spus Sergiu Spoială.

Aeroportul Internaţional „Eugen Doga” – Chişinău a revenit în gestiunea statului în primăvara anului 2023. Autorităţile au anunţat anterior modernizarea infrastructurii aeroportuare şi atragerea investiţiilor, pentru a spori capacitatea şi calitatea serviciilor, într-un regim gestionat de stat, transparent şi orientat spre interesul public.

În prezent, acesta se clasează în topul celor mai performante aeroporturi din Europa, în categoria de 1–10 milioane de pasageri pe an. Creşterea este susţinută de extinderea reţelei de rute şi a numărului de companii aeriene, care s-a majorat de la 20 în 2022 până la 33 în 2024.