steag republica moldova drapel chisinau
Foto: Dorin Recean / FB

Numărul celor care declară limba română drept limbă maternă în Republica Moldova a crescut la 31,8% faţă de 22,6% acum zece ani / În 2023, Republica Moldova a înlocuit sintagma „limba moldovenească” cu „limba română” în toată legislația, inclusiv în Constituție

Numărul locuitorilor din Republica Moldova care declară „româna” drept limbă maternă a crescut semnificativ faţă de acum zece ani, în timp ce şi proporţia celor care se declară „moldoveni” şi respectiv „români” din punct de vedere etnic este în uşoară creştere, potrivit datelor publicate de Biroul Naţional de Statistică de la Chişinău, extrase pe baza rezultatelor recensământului populaţiei şi locuinţelor desfăşurat în 2024, transmite News.ro.

Republica Moldova a schimbat legea în martie 2023, înlocuind sintagma „limba moldovenească” cu „limba română” în toată legislația, inclusiv în Constituție. Această modificare a fost promovată de partidul aflat la guvernare, PAS, și a intrat în vigoare după ce a fost promulgată de președinta Maia Sandu.

Cea mai pronunţată schimbare se observă în ceea ce priveşte limba maternă, notează NewsMaker. Proporţia celor care au numit „româna” drept limbă maternă a crescut semnificativ – până la 31,8% (765 838 de persoane), faţă de numai 22,6% acum zece ani. În acelaşi timp, ponderea celor care consideră „moldoveneasca” drept limbă maternă a scăzut de la 55,5% la 48,1% (1.159.857 de persoane).

În total, categoria „moldovenească” plus „română” însumează 79,9% din populaţie.

În acelaşi timp, este de remarcat faptul că a crescut şi ponderea celor care au numit rusa drept limbă maternă – 11,6% (280.050 de persoane), comparativ cu 9,6% în 2014. Ponderea limbii ucrainene s-a redus la 3%, în ciuda faptului că Moldova găzduieşte mulţi refugiaţi din Ucraina.

În capitala Chişinău, româna a fost indicată drept limbă maternă de 47,7% dintre locuitori, în timp ce limba „moldovenească” de 28,7%. Rusa rămâne limba maternă pentru 19,7% dintre locuitorii capitalei. În acelaşi timp, în nordul ţării domină limba „moldovenească” (62%), faţă de cea română (17,3%).

Potrivit recensământului din 2024, 76,7% dintre locuitorii Republicii Moldova (1.848 670 de persoane) s-au declarat „moldoveni” din punct de vedere etnic, o creştere faţă de anul 2014, când ponderea era de 74%. Totodată, a crescut semnificativ şi numărul celor care se identifică drept „români” – 8% (193.197 de persoane), faţă de 6,6% acum 10 ani.

În schimb, ponderea altor grupuri etnice mari s-a redus: ucrainenii reprezintă 5,1% din populaţie (faţă de 6,6% în 2014), ruşii – 3,4% (faţă de 4,1%), iar găgăuzii – 4% (faţă de 4,3%).

Analiza demografică arată că etnicii ruşi (80,9%) şi vorbitorii de limbă rusă (80,5%) locuiesc preponderent în mediul urban, în timp ce etnicii moldoveni (57,4%) în mediul rural.

