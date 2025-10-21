BREAKING Procurorii DIICOT au extins ancheta Nordis după alte 300 de plângeri, cu un nou prejudiciu aproximat de procurori la 35,8 milioane de euro

Procurorii DIICOT au extins ancheta Nordis după 300 de plângeri noi, au declarat surse judiciare pentru G4Media. Aceștia au dispus extinderea urmării penale față de administratorii Nordis și societățile Nordis Management și Nordis Mamaia, sub acuzația de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, pentru acte materiale noi. Prejudiciul estimat de DIICOT este de 35,8 milioane de euro.

În total, au fost formulate până acum aproximativ 700 de plângeri penale, cu 850 de persoane care au calitatea de victime în dosar, iar prejudiciul total calculat de procurori ajunge la 75 de milioane de euro, pentru imobile despre care procurorii susțin că au fost vândute dar nu și construite și livrate.

În a doua jumătate a lunii august, G4Media a arătat cum judecătoarea Florina Rizescu a ridicat sechestre de aproape 90 de milioane de euro instituite de procuror asupra bunurilor imobile (hotelul Nordis Mamaia, sute de apartamente, terenuri, locuri de parcare), asupra conturilor și acțiunilor deținute de patronii Nordis, Vladimir Ciorbă, Florin Alexandru Poștoacă, directoarea juridică Camelia Bîndiu și compania mamă a grupului, Nordis Management. După apariția a sute de noi plângeri împotriva Nordis, procurorii au reinstituit sechestrul.

La începutul lunii februarie 2025, patronii Nordis, Emanuel Poștoacă și Vladimir Ciorbă, soția acestuia din urmă, fosta deputată PSD Laura Vicol, și alții au fost reținuți de DIICOT sub acuzații precum grup infracțional organizat, delapidare, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune.

Sunt acuzați că ar fi încasat 195 de milioane de euro de la clienții Nordis, persoane care doreau să cumpere apartamente în complexurile rezidențiale dezvoltate de Nordis, și ar fi delapidat peste 70 de milioane de euro.

Sute de persoane – clienți Nordis care au dorit să își cumpere apartamente în complexurile rezidențiale dezvoltate de companie și care au dat banii în avans – se consideră păgubiți pentru că nu și-au primit apartamentele.

Inițial, inculpații au fost plasați în arest preventiv, însă după 10 zile au fost eliberați. După 6 luni, instanțele le-au ridicat inclusiv controlul judiciar și sechestrele asupra bunurilor.

