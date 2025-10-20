G4Media.ro
Președintele Senatului, după hotărârea CCR privind pensiile magistraţilor: ”Respectăm decizia, dar nu…

Președintele Senatului, după hotărârea CCR privind pensiile magistraţilor: ”Respectăm decizia, dar nu ne oprim din reforma statului„ / ”Cei care aplaudă blocarea reformei apără de fapt vechiul sistem”

20 Oct

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean (PNL), a declarat luni, după hotărârea CCR de neconstituţionalitate a proiectului privind pensiile magistraţilor că, în funcţie de motivarea Curţii și de decizia în coaliţie, ar putea fi reluată procedura de adoptare a proiectului, menţionând că o soluţie ar putea fi şi angajarea din nou a răspunderii Guvernului.

”Respectăm decizia CCR, dar nu ne oprim din reforma statului și din eliminarea privilegiilor. Cred că acesta este mesajul care trebuie comunicat răspicat în aceste zile.

Reforma pensiilor de serviciu nu e un atac la magistrați, ci o chestiune de echitate și respect față de toți românii. Nu putem să avem dublu standard în funcție de ce ne convine și ce nu, e bine să reținem asta.

Iar cei care aplaudă blocarea reformei apără de fapt vechiul sistem. Noi apărăm România care muncește și contribuie cinstit”, a transmis liberalul pe pagina sa de Facebook.

Curtea Constituțională a admis, luni, sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) în legătură cu Legea privind pensiile magistraților, au declarat pentru G4Media surse politice. Verdictul de neconstituționalitate a fost dat pe motive extrinseci, care nu vizează aspectele reformei, au precizat sursele citate. În favoarea admiterii sesizării depuse de Lia Savonea au votat judecătorii Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu, Mihai Busuioc și Mihaela Ciochină, potrivit surselor citate. Pentru respingerea sesizării au votat Simina Tănăsescu, Iulia Scântei, Csaba Asztalos și Dragoș Dacian. Astfel, votul a fost 5:4 în favoarea admiterii sesizării Înaltei Curți. Detalii aici.

  1. Cum adica „nu ne oprim din reforma statului”, de vreme ce nu au facut niciun fel de reforma, ci doar ne-au marit taxele si impozitele? 😛

