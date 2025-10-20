Nicuşor Dan: Bineînţeles că comunismul şi Nicolae Ceauşescu au făcut foarte mult rău, dar cred că oamenii au văzut în perioada Ceauşescu un plan de ţară

Comunismul şi Nicolae Ceauşescu au făcut foarte mult rău, dar oamenii au văzut în perioada Ceauşescu un plan de ţară pe care în toată această tranziţie prelungită pe care o trăim nu îl văd, a declarat preşedintele Nicuşor Dan, care a subliniat că, în prezent, pentru a avea un plan de ţară România trebuie să-şi dezvolte o viziune economică, transmite Agerpres.

Acesta a fost întrebat, luni seară, la Antena 1, cum, comentează rezultatele unui sondaj de opinie realizat de IPSOS-ANTENA, din care reiese, între altele, că 38% dintre români consideră că niciunul din preşedinţii României, dintre cei care şi-au încheiat mandatele, nu a fost bun, iar alţi 27 % consideră că Nicolae Ceauşescu a fost cel mai bun preşedinte.

„Reflectă aceeaşi neîncredere faţă de modul în care este administrată România în momentul de faţă. Niciunul, pentru că oamenii conştientizează că comunismul nu a fost ceva benefic. Şi ăsta e un lucru bun, pentru că noi am pornit de la acelaşi nivel cu Grecia, cu Belgia, cu Spania, Portugalia, şi e evidentă diferenţă în momentul acesta. Pe de altă parte, Nicolae Ceauşescu, pentru că… bineînţeles că comunismul şi Nicolae Ceauşescu au făcut foarte mult rău, dar cred că oamenii au văzut în perioada Ceauşescu un plan de ţară pe care în toată această tranziţie prelungită pe care o trăim, nu îl văd. Aşa citesc eu”, a declarat Nicuşor Dan.

Actualul şef al statului a punctat că, în prezent, pentru a avea un plan de ţară România trebuie să-şi dezvolte o viziune economică, să înveţe care sunt zonele în care este competitivă şi deci trebuie să vadă care este potenţialul său real de dezvoltare, întrebat care ar trebui să fie proiectul naţional pentru ţara noastră.

„Cel mai important este… Bun, noi suntem într-un context de securitate, da, şi atunci trebuie să avem o grijă pentru zona de… suntem lângă un război care se desfăşoară într-o ţară vecină nouă şi trebuie să avem grijă ca lucrul ăsta să nu se întâmple. Şi nu se va întâmpla, dar bineînţeles că trebuie să avem grijă pentru asta.Şi al doilea lucru, cel mai important pentru oameni, este, bineînţeles, zona economică. România trebuie să-şi dezvolte o viziune economică. România trebuie să înveţe care sunt zonele în care este competitivă, pentru că nu poţi să-ţi propui de acum peste 10 ani să produci tot, de la avioane până la microcipuri, îngrăşăminte, şi, deci, trebuie să vadă care este potenţialul său real de dezvoltare”, a declarat Dan.

El a punctat că sunt câteva domenii cu potenţial.

„Şi avem câteva, avem formaţia noastră care vine de zeci de ani, o formaţie tehnică superioară faţă de cei în jur, şi aici trebuie să dezvoltăm zona de tehnologie, de IT, inteligenţă artificială, biotehnologii. Aici este ceva unde România trebuie să stimuleze. După care avem o tradiţie de industrie extractivă, avem o tradiţie de industrie chimică, avem o tradiţie pe industria militară pe care, în context, putem să le folosim. Din fericire, vom avea în doi ani gaz la Marea Neagră. Trebuie să ştim cum să folosim asta în mod inteligent, deci, bineînţeles că trebuie să fie mai multe strategii sectoriale, dar cea mai importantă este cum facem ca economia României să crească în în anii următori, cum facem ca diplomaţia noastră să ajute firmele noastre să exporte, deci să reducem deficitul comercial. Asta e principala miză”, a declarat Nicuşor Dan.

El a explicat că expunerea sa reprezintă câteva idei.

„Ce am spus eu sunt nişte idei. Ce trebuie făcut, este ca noi să avem nişte cifre, nişte obiective, în care să spunem, pe domeniul ăsta economic, Produsul Intern Brut pe această zonă va fi atât în 5 ani, în 10 ani, în 15 ani, şi în loc să ducem fel de fel de subvenţii fără o foarte mare coerenţă pe tot şi pe nimic, să dezvoltăm exact acele zone care în care simţim că avem potenţial şi asta trebuie să facă o echipă mare „, a declarat Dan.

În context, pornind de la orizonturile de timp arătate, el fost întrebat dacă ia în calcul un al doilea mandat de preşedinte.

„E devreme, dar în principiu îmi doresc, da, pentru că am înţeles, de când sunt în politică – de 10 ani -, că să faci lucruri în societate necesită timp”, a declarat Nicuşor Dan.