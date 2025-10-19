„Sunt o specie foarte greu de observat”: efortul de 10 ani de a fotografia hiena rară care bântuie un oraș fantomă minier de diamante (Reportaj BBC)

Noaptea, orașul minier de diamante Kolmanskop, abandonat de mult timp, este aproape pustiu. Turiștii care vizitează această așezare de la începutul secolului al XX-lea, situată lângă coasta atlantică a Namibiei, pentru clădirile sale pline de nisip, s-au întors cu toții la cazările lor pentru a petrece noaptea, transmite BBC. Dar încă mai există mișcare pe străzile pustii. Între clădirile distruse și umbrite și aleile pe jumătate îngropate în nisip, se zărește silueta unei hiene brune solitare.

Un bliț luminos iluminează scena – și marchează culmea a 10 ani de muncă pentru fotograful sud-african de animale sălbatice Wim van den Heever.

Este fotografia care a câștigat marele titlu la concursul Wildlife Photographer of the Year din acest an, organizat de Muzeul de Istorie Naturală din Londra. Este o imagine intrigantă nu doar pentru compoziția sa, ci și pentru subiectul său. Hiena maro este cea mai rară specie de hienă din lume. Este, de asemenea, un animal remarcabil de adaptabil și oportunist, care a adoptat orașele abandonate ale diamantelor din Namibia ca fiind ale sale. (Puteți vedea ceilalți câștigători ai concursului aici.)

Van den Heever organizează excursii fotografice în natură în întreaga lume și se întoarce în deșertul Namib o dată pe an. În timpul primelor sale vizite, a ajuns la concluzia că o hienă maro bântuia orașul fantomă noaptea. „Găseam excremente sau urme de hienă în zonă”, spune el. Curând i-a venit ideea de a fotografia hiena în decorul impresionant al orașului fantomă.

După ce a încercat mai multe abordări diferite, Van den Heever s-a hotărât să se trezească între ora 02:00 și 03:00 pentru a se întoarce la Kolmanskop și a-și instala camera foto în timp ce orașul era complet pustiu. Cu toate acestea, realizarea fotografiei a fost extrem de dificilă. Hiena brună este un animal timid, activ în principal noaptea. Timp de ani de zile, Van den Heever a reușit să o zărească doar de la distanță, adesea alergând în direcția opusă.

La aceasta se adăuga mediul intimidant al deșertului Namib. Vânturile dinspre est au fost capabile să aducă nisip care se aduna în straturi de un metru înălțime peste echipamentul său fotografic în timpul nopții. „Au fost unul sau doi ani în care aparatele foto au fost complet distruse”, spune el. Când vântul dinspre vest sufla dinspre ocean, a adus cu sine un strat gros de ceață. „Atunci, chiar dacă în fotografie apare o hienă, nu o poți vedea, pentru că ceața este prea densă.”

În cele din urmă, a apărut întrebarea unde să amplaseze camera cu senzor de mișcare. Van den Heever și-a imaginat traseul pe care l-ar urma o hienă în timp ce cutreiera orașul abandonat. „Mereu am avut în minte că, dacă ceva va merge din această direcție în această direcție, va trebui să treacă prin acest plan”, spune Van den Heever. „Și dacă pot sincroniza corect, pot surprinde hiena aici și casa acolo. Și cam așa am procedat pentru a alege compoziția și a alinia camerele.”

După aceea, a fost doar o chestiune de așteptare. Au trecut zece ani de vizite la Kolmanskop, timp în care camerele foto ascunse ale lui Van den Heever au surprins câteva șacali orientați în direcția greșită, dar nicio hienă brună.

Apoi a venit noaptea în care condițiile au fost perfecte, iar hiena a trecut exact pe unde anticipase Van den Heever. „Camera mea s-a declanșat de trei ori în acea noapte. Prima dată când testam scena. A doua oară nu s-a întâmplat nimic, iar a treia oară, în poză apărea o hienă.”

El descrie că era aproape să plângă când a văzut imaginea pentru prima dată pe ecranul aparatului foto. „Este exact așa cum mi-am imaginat că va fi fotografia”, spune el. „Este exact ceea ce căutam încă din prima zi. De aceea am depus atâta efort, în toate acele sezoane, pentru a încerca să o realizez.”

Se estimează că în Africa de Sud mai există între 4.370 și 10.110 hiene brune, ceea ce le face cele mai rare hiene din lume. Specia este considerată „aproape amenințată”, dar numărul ei este considerat a fi mai mult sau mai puțin stabil, spune Marie Lemerle, care conduce Proiectul de cercetare a hienelor brune cu sediul în orașul Lüderitz, la aproximativ 12 km (7,5 mile) de Kolmanskop.

„Sunt o specie foarte greu de observat”, spune Lemerle. „Probabil se află în multe locuri în care oamenii nu se așteaptă să le găsească.” De asemenea, sunt animale silențioase. Hiena pătată, mai cunoscută, are un sunet distinctiv care se aude de la distanțe mari, dar hiena brună nu este deloc la fel de zgomotoasă. „Pot trece pe lângă cortul tău și s-ar putea să nici nu le auzi”, spune Lemerle. „Vei vedea doar urmele a doua zi dimineață.”

Kolmanskop și Lüderitz se află într-un parc național de dimensiunea statului New Jersey, care a fost închis publicului în 1908 din cauza exploatării diamantelor. Deși accesul în parc nu mai este atât de strict controlat astăzi, acesta rămâne „unul dintre acele locuri rare din lume care sunt aproape neatinse”, spune Lemerle.

În această zonă, hiena brună este prădătorul suprem, hrănindu-se în principal cu puii de focă de pe coastă. Acestea joacă un rol crucial în a aduce hrană în mediul dur și sărac în nutrienți al deșertului, spune Lemerle. Orașele miniere abandonate oferă, de asemenea, hienei brune oportuniste o pauză de la căldura din peisajul expus și lipsit de copaci. „Hienele preferă cu siguranță să folosească aceste clădiri vechi ca adăpost”, spune ea.

Într-un alt oraș minier abandonat, situat la aproximativ 30 km (20 mile) distanță, o hienă a născut recent un pui în subsolul unei clădiri vechi și dărăpănate. „Era o bucătărie veche, cu un cuptor mare și vechi în partea de jos, cu niște țevi care intrau în pereți, iar ea a folosit una dintre aceste țevi pentru a naște”, spune Lemerle. „De fapt, ea încă folosește țevi vechi și elemente vechi construite de om ca pe o vizuină.”

Aceste vechi așezări pot fi utile pentru specie, dar noile dezvoltări și drumuri sunt una dintre principalele amenințări cu care se confruntă hienele brune, spune Lemerle, accidentele rutiere fiind una dintre principalele cauze de mortalitate. În afara parcului, conflictul cu oamenii este o altă sursă de mortalitate, deoarece fermierii tratează uneori aceste animale necrofage ca pe niște dăunători.

„Hienele au, în general, o reputație proastă”, spune Lemerle. „Chiar dacă hienele brune nu sunt, de obicei, vânători foarte buni.”

Deși sunt uneori considerate „animale urâte și mirositoare” care nu fac altceva decât să provoace neplăceri, această reputație este nemeritată, spune Lemerle. „De fapt, ele joacă un rol foarte important în ecosistem ca animale necrofage, curățând ecosistemul de boli și cadavre în descompunere.”

Natalie Cooper, zoolog la Muzeul de Istorie Naturală, speră că imagini precum cele ale lui Van Den Heever vor contribui la schimbarea percepției asupra acestei specii. „Imaginea ne reamintește că oamenii și animalele sălbatice fac parte din același mediu, așa că trebuie să colaborăm pentru a conviețui cu ele.”

În sens mai larg, fotografia poate ajuta oamenii să acopere lacunele în înțelegerea noastră asupra lumii naturale, spune ea. Biodiversitatea globală este în declin accentuat din cauza activității umane, dar pentru mulți oameni poate fi dificil să înțeleagă ce înseamnă cu adevărat această informație. „Cred că fotografiile pot ajuta cu adevărat oamenii să se gândească”, spune Cooper.

Când reflectează asupra celor 10 ani pe care i-a petrecut lucrând pentru a obține fotografia premiată, Van den Heever râde. „Am depus mult efort pentru această fotografie și trebuie să râd de mine însumi, pentru că asta arată fie multă dedicație, fie că sunt foarte prost – nu știu care dintre cele două.”

Premiul recent câștigat la concursul Wildlife Photographer of the Year ar putea exclude fără echivoc cea de-a doua opțiune, dar Van den Heever spune că încă nu a terminat cu acest decor sau cu acest subiect.

„Întotdeauna se poate adăuga ceva. Hiena ar fi putut avea un pui de focă în gură, ar fi putut să-ți facă cu ochiul, ar fi putut fi două hiene… hiena ar fi putut sări prin imagine. Așa că ne întoarcem mereu și încercăm mereu să facem ceva diferit”, spune Van den Heever. „Fotografii nu sunt niciodată mulțumiți.”