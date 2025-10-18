REPORTAJ VIDEO Pe cine preferă muncitorii de la combinatul siderurgic din Galați în bătălia giganților Umbrărescu și Ahmetov / Lider de sindicat: „Simțim că suntem abandonați. Ne pierdem competențele și o parte din colegi au plecat”

G4Media a stat de vorbă cu muncitorii de pe platforma siderurgică Liberty de la Galați într-un moment de criză profundă a colosului siderurgic, marcată de oprirea producției și de neprimirea salariilor de luni de zile de către angajați.

Oamenii au declarat pentru G4Media că vor ca noul patron să dea cât mai repede drumul la producția de oțel, să respecte drepturile angajaților și să comunice permanent cu sindicatele în legătură cu măsurile pe care preconizează că le va lua.

„Lucrez pe platforma siderurgică de 33 de ani. Problema combinatului siderugic trebuie urgentată de către Guvern, pentru că nu mai putem trăi așa. Avem două luni de când nu am primit banii, nu am primit bonuri de trei luni și nu avem certitudinea că se vor plăti și aceste indemnizații de 75%. Soluția este ca Guvernul să aducă un patron potent financiar, care să aibă experiență în ceea ce face și cu o piață de desfacere cât mai bună. Când spun potent financiar, mă gândesc să asigure salarii, materie primă și ustensile pentru întreținerea și repararea utilajelor”, a declarat pentru G4Media Costică Diaconu (52 de ani), maistru în echipa de mententanță a combinatului siderurgic din Galați, la departamentul de piese de schimb.

Angajatul Liberty Galați nu preferă pe cineva anume pentru cele două nume vehiculate ca potențial nou patron al combinatului, dar schițează un portret al acestuia.

„Nu am o preferință neaparat pentru domnii Umbrărescu sau Ahmetov. Trebuie să fie cineva care să respecte contractul colectiv de muncă, să aibă o comunicare bună cu sindicatele, cu oamenii, să fie implicat în procesul de producție și în cel de negociere, chiar și al salariilor. Doar așa pot fi aduse lucrurile la normal și pentru a aduce liniștea pentru noi, cei care lucrăm aici, pentru siguranța zilei de mâine. Nu este important cine va fi noul patron. Important este ca cel care vine să susțină atât producția din combinat, cât și lucrătorii și Galațiul, pentru că se simte și în oraș o scădere a comerțului pentru că oamenii nu și-au mai primit bani de câteva luni”, a detaliat maistrul Costică Diaconu pentru G4Media.

„Nu mai avem cu ce să ducem copiii la școală, nu mai avem bani de lumină, de întreținere”

Un alt angajat din combinat a declarat pentru G4Media că oamenii au ajuns la capătul răbdării, pentru că nu și-au primit salariile de peste două luni și nu mai au bani pentru traiul zilnic.

„Nu am mai primit salariul din luna august. Nu contează ce patron va veni. Că va fi domnul Ahmetov sau domnul Umbrărescu, important este să vină cu bani ca să pornim producția și să păstreze amprenta combinatului, adică fluxul cald și fluxul rece. Este o situație foarte dificilă, cu care noi nu ne-am mai confruntat până acum. Nu mai avem cu ce să ducem copiii la școală, nu mai avem bani de lumină, de întreținere”, a declarat Aurelian Cărăuș, electrician pe platforma siderurgică de 30 de ani, care lucrează în Fluxul Cald la Oțelărie, pentru G4Media.

Gălățeanul susține că Guvernul trebuie să se implice cât mai repede pentru clarificarea situației combinatului și reluarea producției. În caz contrar, angajații calificați își vor găsi alte locuri de muncă.

„Aș dori ca implicarea Guvernului să fie cât mai rapidă, iar această preluare a combinatului să fie posibilă într-un timp cât mai scurt. Este esențial ca combinatul să-și revină, să avem din nou salarii și să vină din nou lumea la muncă. Dacă această situație va persista, oamenii se vor îndrepta către alte locuri de muncă. Rămânem fără personal calificat, iar situația va deveni din ce în ce mai dificilă. Chiar nu contează cine va veni. Să aibă chef de muncă și să pornim combinatul”, a concluzionat Aurelian Cărăuș.

Oamenii lui Ahmetov și Umbrăresc au verificat capacitățile de producție

Sindicatul Metalurgistul consideră că Executivul trebuie să se implice pentru a scoate combinatul siderurgic de la Galați din blocajul în care se găsește de luni de zile și care îl apropie cu fiecare zi care trece de faliment.

„Credem ca soluția este intervenția Guvernului pentru noi și pentru viitorul nostru și al familiilor noastre. Simțim că suntem abandonați. Ne pierdem competențele prin plecarea colegilor și e de înțeles, nu îi condamn, pentru că au familii, au copii la școală, au facturi de plătit, s-au angrenat în anumite împrumuturi la bănci”, a declarat Gheorghe Bezman, președintele sindicatului reprezentativ Siderurgistul pentru G4Media.

Acesta spune că s-a produs oțel la combinat timp de 3 luni în 2024, iar în 2025 doar o lună. Gheorghe Bezman susține că actualul patron al combinatului siderurgic de la Galați, Sanjeev Gupta, s-a angajat că va depune garanții pentru reluarea producției până pe 30 septembrie 2025, lucru care nu s-ar fi întâmplat.

În acest context, liderul sindicatului Siderurgistul spune că statul ar avea dreptul să intervină și să ceară patronatului indian fie să reia producția, fie să transforme datoriile în acțiuni și să se implice astfel direct în managementul combinatului de la Galați, a cărui situație a devenit dramatică în ultimele luni.

Între timp, reprezentanții potențialilor cumpărători ai combinatului, Ahmetov și Umbrărescu, au venit pe platforma siderurgică pentru a verifica starea utilajelor și a capacităților de producție, potrivit sindicatului Siderurgistul.

„Îl sprijinim pe cel care respectă amprenta combinatului. Asta înseamnă atât fluxul cald, cât și fluxul rece, nu să vină să ia doar o parte din el. Pentru că în momentul când ia doar o parte din combinat, în următorii ani vom fi în aceeași situație”, susține liderul de sindicat Gheorghe Bezman.

Cum a ajuns colosul siderurgic în pragul falimentului, potrivit sindicaliștilor

Sindicaliștii consideră că, la nivelul managementului combinatului, s-au făcut greșeli, care au dus platforma siderurgică în situația în care se găsește astăzi.

„Nu cred că pentru un om sau doi care nu și-au făcut treaba ar trebui să sufere 4.000 de oameni. Combinatul a avut un profit de 272 de milioane de euro în 2021. Și ne întrebăm cum un patron de la 272 de milioane de euro profit ajunge la o datorie de un miliard de euro”, a declarat Vasile Crișan, secretar general al sindicatului Siderurgistul, pentru G4Media.

Angajații combinatului recunosc că au existat și cauze externe care au provocat oprirea producției de oțel. Una dintre ele este costul energiei electrice, pentru care combinatul a plătit peste 100 de milioane de euro.

La fel de importantă este și taxa vamală instituită de Donald Trump la orice produs metalurgic sau din aluminiu importat din Europa. Nu în ultimul rând, lipsa de reglementare a metalurgiei europene, care a permis ca produse extrem de ieftine din China și alte zone ale lumii să invadeze piața și să tragă astfel pe dreapta combinatele siderurgice europene.

Sute de angajați vor să-și dea demisia

Dacă nimic nu se schimbă în viitorul apropiat, profesioniștii tineri din combinatul siderurgic de la Galați vor pleca cel mai probabil în străinătate, după ce a fost nevoie de ani de zile pentru formarea lor.

Sute de angajați ai combinatului se gândesc să plece, potrivit sindicatului Siderurgistul, exasperați că nimeni nu le oferă un răspuns concret despre situația financiară a combinatului și perspectivele de viitor.

Intrarea în șomaj a mii de oameni la Galați ar înseamna costurile substanțiale pentru stat, dar și pierderi fiscale uriașe, în condițiile în care combinatul siderurgic este unul din cei mai mari contributori din județ și din țară.

Alte sute de firme din România sunt în pericol să își închidă porțile dacă combinatul siderurgic de la Galați va dispare, pentru că depind de acesta într-o formă sau alta.

Context

Dorinel Umbrărescu, supranumit „Regele asfaltului”, este în competiție cu cel mai bogat ucrainean, Rinat Ahmetov, proprietarul gigantului Metinvest (grup de companii metalurgice şi miniere), pentru preluarea integrală a Liberty Galați, conform surselor consultate de Economedia.

Cei doi sunt singurii care doresc preluarea integrală a combinatului siderurgic. Ambii investitori au mobilizat o echipă de specialiști la combinatul siderurgic, în perioada de due dilligence – Metinvest a venit cu 18 directori, iar Umbrărescu cu 5 directori, conform surselor.

Încă două companii mai sunt interesate de Liberty Galați, însă acestea nu doresc preluarea integrală a combinatului, ci doar operarea de contracte de tolling. Este vorba despre un consorțiu european condus de compania Steel Mont și de către o companie turcă.

Statul român ar prefera însă o soluție de preluare integrală, care să rezolve și problema sumelor pe care ANAF și EximBank le au de recuperat de la Liberty Galați, conform informațiilor Economedia.

Rinat Ahmetov, cel mai bogat om din Ucraina

Rinat Ahmetov este cel mai bogat om din Ucraina.

Ahmetov a fondat în 2000 System Capital Management Group, cel mai mare grup financiar și industrial diversificat din Ucraina, cu interese în întreaga lume. Structura grupului SCM include peste 500 de companii care angajează aproximativ 200.000 de persoane în Ucraina, SUA, Europa și în întreaga lume.

El deține Metinvest, cel mai mare producător de oțel din Ucraina.

Ahmetov mai deținea și oțelăriile Azovstal și Illich Iron & Steel Works, cu sediul în Mariupol, distruse de Rusia, care reprezentau coloana vertebrală a afacerii siderurgice.

Ahmetov este patronul clubului de fotbal ucrainean Șahtior Donețk.

Rinat Ahmetov era considerat înainte de război un apropiat al lui Vladimir Putin, iar ulterior s-a dezis de președintele rus.

În iulie 2025, Rinat Ahmetov era cotat ca fiind a 390-a cea mai bogată persoană din lume, cu o avere estimată la 7,9 miliarde de dolari.

Condiția pusă de Umbrărescu pentru a prelua combinatul de la Galați

Dorinel Umbrărescu, omul de afaceri care deține cel mai puternic grup românesc de construcții, ar fi dispus să preia combinatul siderurgic Liberty Galați cu condiția ca statul român să îi cesioneze creanța bugetară de peste jumătate de miliard de euro pe care o are de recuperat de la combinat, au declarat pentru Economedia surse apropiate negocierilor.

Altfel spus, Umbrărescu ar putea prelua datoria către statul român a actualului proprietar al combinatului, Sanjeev Gupta.

„Dacă statul este de acord să-i cedeze creanța pentru a prelua combinatul, îl va face să funcționeze. Dacă nu, combinatul nu va mai merge niciodată”, susțin pentru Economedia persoanele citate.

Aceleași surse afirmă că investitorul consideră că nimeni nu își asumă în prezent să investească într-o asemenea uzină, în lipsa unor garanții clare privind modul de transfer al controlului.

Liberty Galați, în concordat preventiv pentru a evita insolvența

Liberty Galați, deținut de Sanjeev Gupta, magnatul indian al industriei metalurgice, se află în prezent în concordat preventiv, o procedură prin care se evită intrarea în insolvență, iar creditorii și instanța au aprobat un plan de restructurare.

Datoriile Liberty Galați se ridică la circa un miliard de euro, din care doar statul român are de recuperat circa jumătate de miliard de euro – două linii de finanțare acordate de banca de stat EximBank (circa 300 de milioane de euro) și creanțe ale companiei către ANAF (circa 200 de milioane de euro).

Statul român caută acum să atragă investitori pentru a salva combinatul siderurgic Liberty Galați și fabrica de produse tubulare Liberty Tubular Products Galați. Cele două societăți se confruntă cu dificultăți financiare, din cauza prețurilor la energie, a tarifelor la oțel și a concurenței date de importurile masive de oțel, iar ambele au intrat în concordat preventiv și se pregătesc de restructurare.

„Am încercat să calificăm un nou investitor sau un consorțiu de noi investitori sau acționari care să susțină combinatul. Suntem în discuții preponderent cu companii românești cu obiect de activitate complementar cu (fostul , n.r.) Sidex, care folosesc, comercializează oțelul sau tabla de la Galați. Chiar și de dimineață am avut o discuție cu unul dintre investitori, a făcut o scrisoare-angajament către Guvern. Suntem în discuție cu un consorțiu de firme din Germania, Italia, Spania pe un contact de tolling, care nu rezolvă problema creditorilor, dar firma vine cu materii prime și plătește salarii”, a declarat Remus Borza pentru Economedia.