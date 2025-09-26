VIDEO Adolescentul de 17 ani acuzat că a trimis mesaje de amenințare la școli și spitale, arestat preventiv

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a inculpatului de 17 ani, acuzat că a trimis zeci de mesaje de amenințare la școli și spitale din România.

Tânărul a fost ridicat miercuri de polițiști în timp ce ieșea din scara blocului în care locuiește, în București, atunci când voia să plece spre școală.

Adolescentul a fodt dus la audieri, fiind făcute verificări în cazul mesajelor de amenințare transmise către mai multe școli și spitale din toată țara.

