VIDEO Adolescentul de 17 ani acuzat că a trimis mesaje de amenințare…

Politia Romana, politist, politie
Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

VIDEO Adolescentul de 17 ani acuzat că a trimis mesaje de amenințare la școli și spitale, arestat preventiv

26 Sep

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a inculpatului de 17 ani, acuzat că a trimis zeci de mesaje de amenințare la școli și spitale din România.

Tânărul a fost ridicat miercuri de polițiști în timp ce ieșea din scara blocului în care locuiește, în București, atunci când voia să plece spre școală.

Adolescentul a fodt dus la audieri, fiind făcute verificări în cazul mesajelor de amenințare transmise către mai multe școli și spitale din toată țara.

Mai multe mesaje au fost primite și miercuri dimineață de mai multe școli și spitale din țară. Citește mai multe AICI

