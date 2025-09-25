Ministerul Apărării din India a semnat un contract de 7 miliarde de dolari pentru 97 de avioane de vânătoare fabricate local

India a semnat joi o comandă în valoare de şapte miliarde de dolari pentru 97 de avioane de luptă Tejas proiectate şi fabricate local, înainte de ultimul zbor al avionului de vânătoare rusesc MiG-21, aflat în serviciu de zeci de ani, relatează agenția de știri AFP.

India, unul dintre cei mai mari importatori de arme din lume, a făcut din modernizarea armatei sale o prioritate şi şi-a intensificat eforturile pentru a stimula producţia locală de armament, transmite Agerpres.

Acest contract este unul dintre cele mai importante în ceea ce priveşte numărul de avioane de luptă comandate într-o singură tranşă de New Delhi.

Primele avioane de luptă Tejas – care înseamnă „strălucire” în hindi – au început să fie folosite de forţele aeriene indiene în 2016.

Contractul semnat joi este pentru o versiune modernizată a Mk1A.

Ministerul Apărării din India a anunţat că a „semnat un contract cu Hindustan Aeronautics Limited (HAL) pentru achiziţionarea a 97 de avioane de luptă uşoare (LCA) Mk1A, dintre care 68 de avioane de vânătoare şi 29 de avioane cu două locuri”.

Producătorul indian de aeronave HAL se bazează pe o vastă reţea de peste 100 de companii locale pentru fabricarea acestor aeronave, se arată în comunicat.

„Livrarea acestor aeronave va începe în 2027-2028 şi se aşteaptă să se întindă pe parcursul a şase ani”, a declarat Ministerul Apărării.

India se simte ameninţată de mai multe ţări, în special de Pakistanul vecin, notează AFP.

În luna mai, au avut loc ciocniri între forţele lor armate timp de patru zile, cea mai gravă confruntare din ultimele decenii între cele două puteri nucleare. Ambele părţi au revendicat victoria, fiecare lăudându-se că a doborât avioane de vânătoare ale ţării rivale.

Aceste aeronave noi vor contribui semnificativ la îmbunătăţirea capacităţii de pregătire a forţelor armate, a declarat ministrul indian al apărării, Rajnath Singh, într-un comunicat.

„Acest contract demonstrează încrederea guvernului şi a armatei sale în aeronavele Tejas dezvoltate local, care vor fi pilonul principal al forţelor aeriene indiene (IAF) în următorii ani”, a adăugat el.

India va organiza vineri o ceremonie de survol la o importantă bază aeriană din Chandigarh (nord-vest), în timpul căreia va avea loc ultimul zbor al MiG-21 de producţie sovietică, aflat în serviciu din anii 1960.

În total, India a avut 874 de avioane de vânătoare MiG-21, care au servit în numeroase conflicte.

Aceste avioane de vânătoare au fost implicate în 400 de accidente şi aproximativ 200 de piloţi indieni şi-au pierdut viaţa, ceea ce le-a adus porecla de „sicrie zburătoare”.

Potrivit lui Angad Singh, coautor al unei cărţi despre MiG-uri, New Delhi „planificase iniţial” să le retragă din uz la mijlocul anilor 1990, însă această decizie a fost amânată şi aparatele au fost modernizate pentru a le prelungi durata de viaţă, a explicat el.

În aprilie, India a semnat un acord de câteva miliarde de euro pentru achiziţionarea a 26 de avioane noi de vânătoare Rafale produse de grupul francez Dassault Aviation.

Această comandă s-a adăugat unei comenzi iniţiale de 36 de Rafale deja plasate de New Delhi.

În august, ministrul apărării, Rajnath Singh, a anunţat că India va dezvolta şi fabrica la nivel local motoare pentru avioane de vânătoare, împreună cu o companie franceză.

În ultimii zece ani, India a inaugurat o vastă fabrică de elicoptere, a lansat primul său portavion fabricat local, nave de război şi submarine, şi a testat cu succes o rachetă hipersonică cu rază lungă de acţiune.

New Delhi a testat miercuri o rachetă Agni-Prime, cu o rază de acţiune de 2.000 de kilometri, care a fost lansată dintr-un tren.