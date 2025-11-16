A List livrează cele mai noi trenduri din fashion cu ajutorul unui Mercedes-Benz Sprinter. Andreea Esca: „Putem conta pe acest autovehicul în orice situație”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

În spatele oricărui interviu, photoshoot sau eveniment A List Magazine se află o echipă în permanentă mișcare pentru a aduce cât mai rapid inspirație și cele mai noi trenduri din fashion către cititori. Iar mobilitatea cu un autovehicul comercial Sprinter a devenit o extensie firească a creativității.

În lumea modei și a lifestyle-ului, fiecare detaliu contează: o locație perfectă, lumina perfectă, decorul care spune o poveste. Iar toate acestea au nevoie în spate de o logistică perfectă, punctuală și de o coordonare eficientă între echipe foto, editoriale și de producție și distribuție.

De aceea, echipa A List Magazine România a ales un Mercedes-Benz Sprinter în activitatea de zi cu zi. Sprinter-ul a devenit un partener de distribuție de nădejde, a devenit „casa mobilă” care mută evenimentele glamorous și aduce târgul „Half is Free” aproape de toate fashionistele.

Pentru echipa A List Magazine, Sprinter-ul de la Mercedes-Benz a devenit o parte esențială a unei povești în care mobilitatea nu este doar un detaliu, ci esența pentru un brand de lifestyle și fashion care trăiește din dinamism și idei noi.

Andreea Esca, fondatoarea A List Magazine, a povestit pentru G4Media cum Mercedes-Benz Sprinter a devenit autovehiculul pe care „poate conta în orice situație”.

Ne puteți spune pe scurt povestea afacerii dumneavoastră? Care este domeniul principal de activitate și ce vă diferențiază pe piață?

A List Magazine este un brand românesc de lifestyle și fashion, lider de opinie în domeniul său. Alist își propune să ofere emoție, inspirație și experiențe autentice comunității noastre. Prin revista noastră, evenimentele pe care le organizăm și proiectele creative pe care le dezvoltăm, aducem împreună oameni, idei și concepte noi. Ne diferențiem prin creativitate, autenticitate și dorința de a face oamenii mai fericiți, oferindu-le ocazia să descopere și să trăiască povești memorabile.

Care sunt principalele provocări logistice sau operaționale pe care le întâmpinați în activitatea de zi cu zi?

Principalele provocări logistice și operaționale pe care le întâmpinăm țin în primul rând de ritmul alert în care trebuie să livrăm conținutul revistei către comunitatea noastră. Ne dorim ca cititorii să primească cele mai noi trenduri, idei și concepte din fashion, lifestyle și cultură în cel mai scurt timp posibil, ceea ce implică o coordonare eficientă între echipa editorială, producție și distribuție.

În paralel, organizăm frecvent evenimente și activări de brand, care presupun o logistică complexă – de la transportul materialelor de amenajare, panourilor publicitare și elementelor de decor, până la gestionarea echipei pe teren.

Pentru a susține aceste activități, avem nevoie de un autovehicul fiabil, încăpător, sigur și performant, capabil să răspundă cerințelor unei echipe dinamice și a unui ritm de lucru intens.

Cum a fost experiența companiei dumneavoastră în perioada în care ați utilizat Sprinter-ul?

Sprinter s-a dovedit a fi cea mai potrivită alegere pentru nevoile noastre. Ne-a ajutat semnificativ în activitatea zilnică, iar în prezent folosim exclusiv Sprinter, deoarece răspunde perfect așteptărilor noastre și știm că putem conta pe acest autovehicul în orice situație.

În ce tip de activități sau proiecte l-ați folosit și cum v-a sprijinit în desfășurarea acestora?

Organizăm mai multe evenimente atât în București, cât și în Cluj, printre care se numără și târgul Half is Free. Mercedes-Benz Sprinter este de ajutor în transportarea materialelor necesare la evenimente, este încăpător și rapid.

Care au fost principalele beneficii observate în utilizarea zilnică a Sprinter-ului?

Este un autovehicul mare și încăpător, ideal pentru transport marfă.

Ce v-a surprins plăcut în această perioadă de testare?

A fost o experiență plăcută, este un autovehicul ușor de condus, are multe opțiuni, e în pas cu tehnologia.

Cum a reacționat echipa la utilizarea Sprinter-ului? Ați primit și feedback din partea angajaților, clienților sau partenerilor?

Confort și ușor de condus. E cea mai tare! 🙂

În ce măsură considerați că Sprinter-ul poate contribui la eficiența și dezvoltarea pe termen lung a afacerii dumneavoastră?

Sprinter-ul este un instrument perfect, atunci când organizezi multe evenimente și târguri. E foarte util, mai ales pentru faptul că nu trebuie să faci foarte multe drumuri.

Ce mesaj ați transmite altor companii care iau în considerare testarea sau achiziția unui Sprinter/eSprinter?

Este un partener de nădejde.