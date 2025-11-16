Ucraina le cere aliaţilor fonduri pentru a extinde producţia de drone, armă pe care o consideră cheia câștigării războiului cu Rusia

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ministrul ucrainean de externe Andrii Sîbiga a lansat duminică un apel către susţinătorii ţării sale să ofere fonduri pentru a extinde semnificativ producţia de drone, considerând că această armă este cheia continuării şi câştigării războiului cu Rusia, relatează agenţia de știri DPA.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Şeful diplomaţiei ucrainene crede că preşedintele rus Vladimir Putin va înceta războiul numai dacă sunt înd eplinite două condiţii, şi anume să piardă „iluzia că poate cumva să câştige în cele din urmă pe câmpul de luptă” şi să considere că preţul continuării războiului îl depăşeşte pe cel al încheierii acestuia, transmite Agerpres.

„Cursa modernă a înarmării nu este despre arme nucleare, ci despre milioane de drone ieftine”, a remarcat ministrul ucrainean într-un mesaj postat pe reţeaua de socializare X. „Aceia care pot extinde mai rapid producţia vor securiza pacea”, estimează el.

Dar, pentru a realiza acest lucru, Ucraina are nevoie de bani, a subliniat în continuare ministrul Andrii Sîbiga. „Putem produce până la 20 de milioane de drone anul viitor dacă obţin em fonduri suficiente”, a susţinut el, fără a avansa o sumă.

Pe lângă dronele primite ca ajutor militar din partea susţinătorilor săi, Ucraina şi-a dezvoltat o întreagă industrie de fabricare a unei m ultitudini de tipuri de drone de atac şi de recunoaştere, produse atât de companiile militare de stat cât şi de companii private din industria civilă. La rândul ei, Rusia, care la începutul războiului a mizat pe puterea artileriei sale numeroase, s-a adaptat din mers şi a inovat de asemenea în domeniul dronelor, pentru care şi-a dezvoltat între timp o producţie masivă şi diversificată.

În conflictul declanşat în urma invaziei ruse în Ucraina dronele au schimbat caracterul războiului. De pildă, unităţile mecanizate alcătuite din tancuri şi blindate au devenit foarte vulnerabile în faţa prezenţei numeroase a dronelor, care detectează şi lovesc aceste vehicule cu mai multă uşurinţă comparativ cu armele antitanc obişnuite, rezultatul fiind pierderi semnificative de ambele tabere.

Un alt efect al folosirii intense a dronelor în acest conflict este limitarea mişcării nu numai a vehiculelor de luptă, ci şi a infanteriei, soldaţii riscând să fie loviţi oricând de o dronă pe care nu o pot observa decât în ultima clipă, astfel că de-a lungul liniei frontului a apărut o „zonă gri” care nu este controlată de niciuna dintre cele două tabere, care în aceste condiţii se duelează de la distanţă cu artileria, cu lansatoarele multiple de rachete şi cu bombele ghidate cu planare.