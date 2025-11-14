G4Media.ro
Încă un mare caz de corupție închis de magistrați pe motiv de prescripție. Fostul primar din Năvodari, Matei Nicolae, scapă de dosarul penal după 8 ani de procese / Decizia nu e definitivă

Tribunalul Constanța a decis ca procesul penal cunoscut drept ”dosarul Tabăra Năvodari” împotriva fostului primar din Năvodari, Matei Nicolae, să înceteze ca efect al prescrierii faptelor, potrivit minutei de ședință. Dosarul DNA a fost tergiversat de aproape 8 ani de instanțe.

Decizia Tribunalului Constanța nu e definitivă.

Sentința Tribunalului Constanța îl obligă însă pe fostul primar să plătească despăgubiri de aproape 6 milioane de euro către compania care deținea tabăra de copii.

Acesta e cel mai recent dosar de mare corupție închis de magistrați pe motiv de prescriere a faptelor, dosare penale cu un prejudiciu total de 900 de milioane de lei fiind închise în ultimii doi ani doar de DNA – ca urmare a unei decizii a Înaltei Curți de Casație privind prescripția, după cum a reieșit dintr-un calcul realizat de parchetul anticorupție, la solicitarea Europei Libere.

Procurorii DNA l-au acuzat pe Matei Nicolae că, în calitate de primar al orașului Năvodari, a scos abuziv mai multe imobile din patrimoniul companiei de stat care administra Tabăra de copii din localitate.

Nicolae Matei a fost condamnat în 2020, în primă instanță, la 9 ani de închisoare cu executare pentru o serie de retrocedări ilegale de terenuri situate pe malul Mării Negre, potrivit Info Sud-Est.

