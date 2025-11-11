Ministrul de Externe: Bombardamentul rus de aseară asupra infrastructurilor porturilor comerciale ucrainene a generat căderea unor fragmente de drone într-o zonă locuită de pe teritoriul României

Oana Țoiu susține că fragmentele de drone care au căzut într-o zonă locuită de pe teritoriul României în urma atacurilor rusești asupra Ucrainei reprezintă o nouă provocare la adresa UE și NATO.

„Noaptea trecută, Rusia a bombardat din nou Ucraina, cu consecințe pe teritoriul României.

Bombardamentul rus de aseară asupra infrastructurilor porturilor comerciale ucrainene a generat căderea unor fragmente de drone într-o zonă locuită de pe teritoriul României.

Aceste acțiuni fac parte dintr-o serie de incidente similare și reprezintă o caracteristică a războiului de agresiune dus de Rusia.

Acesta se reflectă și în provocările sistematice ale Rusiei împotriva UE și NATO.

Nu vom ezita să creștem prețul pe care Rusia îl plătește pentru astfel de acțiuni imprudente și ilegale. România, UE și SUA au adoptat sancțiuni care au avut deja un impact important.

Pregătim noi sancțiuni și măsuri concrete care să impună un cost substanțial agresorului”, a scris Oana Țoiu pe rețeaua X.