Ministerul Apărării, despre dronele rusești care au bombardat marți malul ucrainean de…

drona plauru
Imagine cu locul unde a căzut una dintre dronele de la Plauru (sursa foto: G4Media)

Ministerul Apărării, despre dronele rusești care au bombardat marți malul ucrainean de pe Dunăre: ”Comandanții aveau aprobarea pentru angajarea țintelor aeriene dacă intrau în spațiul aerian românesc”

Ministerul Apărării a transmis, marți dimineață, că ”exista aprobarea pentru angajarea țintelor aeriene” în cazul dronelor rusești care au bombardat malul ucrainean al Dunării, dacă acestea intrau în spațiul aerian românesc.

  • ”Comandanții misiunilor au avut aprobare pentru angajarea țintelor aeriene, dacă acestea pătrundeau în spațiul aerian național și puneau în pericol securitatea cetățenilor României. Nu au fost detectate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian al României și nu au fost identificate resturi de vehicule aeriene pe teritoriul național”.

Ministerul mai anunță că a ridicat aeronavele F-16 și Eurofighter Typhoon, după ce dronele rusești au bombardat masiv porturile ucrainene de pe malul Dunării, unde au fost înregistrate explozii puternice.

  • ”Ministerul Apărării Naţionale condamnă cu fermitate atacurile Federaţiei Ruse asupra infrastructurii civile ucrainene, acțiuni care reprezintă o încălcare gravă a dreptului internațional și o amenințare la adresa securității regionale. România rămâne în contact permanent cu aliații din NATO și Uniunea Europeană și menține un nivel ridicat de vigilență și reacție”, se mai arată în comunicatul transmis marți.

Drone rusești în spațiul românesc

G4Media a arătat cum atacurile cu drone în apropierea granițelor românești au devenit frecvente după anul 2023.

Ministrul Apărării anunța în septembrie cum fragmente de drone rusești au căzut pe teritoriul României în peste jumătate din atacurile Rusiei din apropierea graniței.

În același timp, tensiunile au crescut în momentele în care dronele rusești au survolat spațiul românesc, în mai multe cazuri. La finalul lunii octombrie, ministrul Ionuț Moșteanu anunța că orice dronă rusească intră neautorizat în România va fi doborâtă de armată.

- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

