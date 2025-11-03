G4Media.ro
VIDEO Discursul ministrului Daniel David la UNESCO, rescris în versiunea oficială publicată…

Foto: UNESCO/ Firuz Tashpulatov

VIDEO Discursul ministrului Daniel David la UNESCO, rescris în versiunea oficială publicată pe site-ul Ministerului Educației

Discursul ministrului Educației, Daniel David, susținut la cea de-a 43-a Conferință Generală a UNESCO de la Samarkand, din Uzbekistan, diferă semnificativ de varianta în limba română publicată ulterior de Ministerul Educației și Cercetării, scrie Edupedu.ro.

Discursul original, în engleză, a fost scurt, conceptual și relativ neutru, în registrul diplomatic al conferinței internaționale.

Traducerea oficială difuzată în România este însă mult amplificată, include termeni noi, explicații teoretice și chiar concluzii morale care nu apar în textul rostit.

Discursul de la reuniunea ministerială la nivel înalt UNESCO  – „Transforming Tomorrow Today: Ministerial Dialogue on the Skills needed for a Sustainable Future”, dedicată competențelor pentru viitor și adaptării educației la transformările tehnologice, a fost susținut pe 31 octombrie.

VIDEO și articolul complet – pe Edupedu.ro.

