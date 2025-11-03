Călin Georgescu: ”Lupii nu se vând pentru un os mai mare niciodată” / Dar se omoară între ei

Alegerile pentru primăria Capitalei găsesc nu doar partidele din coaliție divizate, ci și așa-zisa mișcare suveranistă. Prima ruptură vizibilă între Călin Georgescu și AUR s-a produs chiar în aceste zile, pe tema susținerii Ancăi Alexandrescu drept candidat independent. Georgescu a anunțat duminică seara că nu se poate implica în niciun fel în campanie, deoarece nu dorește să valideze „o farsă organizată sub aparența binelui”.

Candidatul pro-rus la prezidențiale a rămas în tranșeele de anul trecut, afirmând că „un guvern ilegitim nu poate face alegeri legitime”.

Anchetat pentru complicitate la tentativă de lovitură de stat, Georgescu și-a retras practic susținerea acordată tot public Ancăi Alexandrescu în luna august. Între timp, domnul Georgescu s-a mai gândit. În stilul său bombastic, vorbind în pilde, și-a justificat poziția afirmând că „Lupii nu se vând pentru un os mai mare niciodată”. Poate așa se întâmpla pe vremuri, în haitele geto-dace de lupi, dar în Bucureștiul zilelor noastre lupii de la AUR l-au lăsat pe Călin Georgescu să urle singur la lună.

Gheorghe Piperea și Marius Lulea au anunțat luni, într-o conferință de presă, că înțeleg suferințele masculului alfa, dar că AUR îi îndeamnă pe bucureșteni să meargă la vot la alegerile din 7 decembrie. Alegerile din Capitală au spart haita așa-zis suveranistă; fiecare umblă pe poteca lui.

Partidul extremist AUR nu și-a desemnat încă un candidat și e puțin probabil să o facă. Liderul partidului, George Simion, nu are niciun interes să crească un rival în partid, dar nu dorește să contabilizeze nici o eventuală înfrângere. Așa că varianta cea mai convenabilă pare să fie, în acest moment, susținerea Ancăi Alexandrescu, realizatoarea de la Realitatea TV, care l-a susținut inițial pe Călin Georgescu, apoi pe George Simion în cursa pentru Cotroceni.

Un alt lup a dispărut complet de pe radar. Anul trecut și-a depus candidatura la primăria Capitalei Diana Șoșoacă, dar a luat puțin peste 2%. Ajunsă între timp europarlamentar, după o încercare blocată de CCR de a candida la prezidențiale, Șoșoacă n-a mai revenit asupra dorinței de a conduce Bucureștiul, n-a anunțat vreun candidat, nici pe cine susține. Ce știm sigur este că lupoaica de la SOS a mârâit atât la Georgescu, cât și la Simion.

Alt lupișor rătăcit de haita mare este Partidul Oamenilor Tineri, condus de Ana Maria Gavrilă, aparent apropiat de Georgescu. Acest partid defilează cu propriul candidat, un actoraș român care a jucat în serialul Wednesday. Conform HotNews.ro, actorul George Burcea și-a lansat, din New York, candidatura pentru București.

În concluzie, voturile se sparg și între suveraniști, nu doar între PSD, PNL și USR, care și-au aruncat fiecare în cursă propriul candidat: Daniel Băluță, Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă. De acum, șansele așa-zișilor suveraniști de a pune mâna pe Capitală scad simțitor. Mi-e greu să cred că lupii mari din haită chiar nu se vând pentru un os mare niciodată, așa cum pretinde Călin Georgescu, dar cu siguranță se omoară între ei. Măcelul are loc chiar sub ochii noștri.