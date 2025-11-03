G4Media.ro
Sursa foto: Pxfuel.com

Slovacia integrează inteligența artificială în școală printr-un plan de formare pentru elevi, sprijin pentru profesori și susținere a inovației în educație

Un „plan de folosire responsabilă a inteligenței artificiale în educație” a fost adoptat, la începutul acestui an școlar în Slovacia și urmează să fie pus în aplicare începând cu anul școlar 2026-2027, potrivit unei prezentări făcute pe platforma europeană dedicată educației, Eurydice. Aceasta precizează că planul are drept scop pregătirea elevilor și profesorilor pentru lume în care inteligența artificială este o realitate cotidiană, scrie Edupedu.ro.

Planul, ce acoperă perioada 2025-2027, prevede ca programa școlară să fie actualizată astfel încât să includă elemente de inteligență artificială, care vor fi predate la nivelul ciclurilor primar și gimnazial.

  • În cadrul acestora, elevii for învăța principiile de funcționare ale programelor IA și cum să le folosească pe acestea în mod eficient și responsabil, potrivit prezentării.

În program sunt incluse cinci inițiative care trebuie puse în aplicare ținând cont de patru principii general valabile: accesibilitate, egalitate, calitate și siguranță.

Tags:
