Democrații 66 (social-liberal) pe primul loc potrivit rezultatelor complete ale alegerilor din Țările de Jos. Liderul D66, Rob Jetten, va încerca să formeze un guvern de coaliție

După numărarea voturilor din străinătate, D66 are un avans final de 28.000 de voturi și 0,2% înaintea Partidului Libertății (PVV, extrema dreaptă) condus de Geert Wilders. Cu toate acestea, cele două partide vor avea același număr de mandate – 26 din 150 în Camera Reprezentanților.

Rezultatul final este următorul:

D66 26 mandate (+17 față scrutinul precedent din 2023)

PVV 26 (-11)

Partidul Liberal (VVD, conservator-liberal) 22 (-2)

Verzii/Partidul Muncii 20 (-5)

Partidul Creștin Democrat (CDA) 18 (+13)

JA21 (extrema dreaptă) 9 (+8)

FvD (extrema dreaptă) 7 (+4)

Alte opt partide 22

Total 150

Aritmetica parlamentară arată că vor fi necesare cel puțin patru partide pentru a forma o coaliție majoritară, cu minimum 76 de mandate. Cea mai solidă ar fi o coaliție centru-stânga/centru dreapta, în jurul D66, care să includă VVD, Verzii/Partidul Muncii și CDA.

Dar formarea unei astfel de coaliții este dificilă, dată fiind deplasarea spre dreapta a liderei VVD, Dilan Yesilgoz, care nu agreează o coaliție cu Verzii/Partidul Muncii.

Rezultatele finale oficiale vor fi confirmate vineri de consiliul electoral și după aceea va fi desemnat un „explorator” care să sondeze cu partidele politice formarea unei coaliții înainte de numirea lui Jetten, cel mai tânăr prim-ministru al Țărilor de Jos la 38 de ani, dar cu cel mai slab rezultat pentru un partid clasat pe primul loc, 16,9%. Ar putea trece luni de zile până la instalarea unui nou guvern și nici atunci nu ar exista garanția supraviețuirii sale prea îndelungate.