UPDATE Octav Stroici. Cine este muncitorul prins sub dărâmături în urma prăbușirii Torre dei Conti din Roma? / Suceveanul a fost salvat

Născut acum 66 de ani în Suceava, Octav Stroici locuiește în Monterotondo, în apropierea Romei, împreună cu familia sa. Este este românul prins de dărâmăturile Turnului dei Conti, din Roma, scrie La Repubblica.

El a ales Italia ca nouă patrie pentru el și familia sa acum câțiva ani. Dar nu și-a pierdut niciodată legătura cu rădăcinile sale: Suceava.

UPDATE, ora 23.43

Octav Stroici a fost scos de către salvatori de sub dărâmături. El se află în viață, însă la această oră nu se știu mai multe detalii legate de starea sănătății.

Soția sa s-a grăbit să ajungă la locul incidentului, pentru a urmări îndeaproape operațiunile de salvare, imediat după ce a fost anunțată de către autorități. Alături de ea se aflau ambasadorul României în Italia, Gabriela Dancău, și personalul consulatului.

Toți au așteptat împreună ore în șir, în suspans, agățați de vocea slabă a lui Octav, îngropat sub dărâmături. „Nu poate vorbi, este anxios”, spuneau cei care au fost alături de ea toată ziua, încercând să o susțină, în timp ce fiecare minut părea o eternitate, notează jurnaliștii italieni.

Stroici, care lucrează ca muncitor în construcții și locuiește în Monterotondo, a fost copleșit de alunecarea de teren din interiorul Torre dei Conti. Cei de la etajul patru, văzând primele fragmente rupându-se, au încercat să scape coborând pe scări. El nu. A rămas blocat acolo, împiedicat de moloz și de teama că totul s-ar putea prăbuși din nou. Și așteaptă astfel de ore întregi: nemișcat, respirând praf și frică, așteptând sosirea echipelor de salvare.