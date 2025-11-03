G4Media.ro
VIDEO Un muncitor român a fost rănit grav după prăbuşirea parţială a…

Sursa foto: Wikimedia Commons/it:Utente:Jollyroger

VIDEO Un muncitor român a fost rănit grav după prăbuşirea parţială a unui turn medieval în centrul Romei, în apropiere de Colosseum

Un muncitor de origine română a fost spitalizat cu răni grave după prăbuşirea parţială luni a unui turn medieval aflat în renovare în centrul Romei, în apropiere de Colosseum, a indicat agenţia de presă ANSA, informează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Pompierii italieni au ajuns la el strecurându-se printr-o fereastră mică din partea stângă a Turnului, scrie cotidianul Corriere Della Sera.

Alţi doi muncito ri au fost răniţi uşor şi au refuzat să fie duşi la spital, a precizat ANSA.

Purtătorul de cuvânt al departamentului naţional de pompieri, Luca Cari, a declarat anterior pentru Reuters că echipele de intervenţie încercau să extragă o persoană prinsă sub dărâmături.

Torre dei Conti, cu o înălţime de 29 de metri, se află pe Via dei Fori Imperiali, ampla arteră care leagă Piazza Venezia de Colosseum.

Edificiul nu a mai fost utilizat din 2006, dar se afla în renovare în cadrul unui proiect de restaurare de patru ani, care urma să fie finalizat anul viitor, potrivit autorităţilor oraşului.

Înregistrările postate pe reţelele de socializare surprind nori de praf ieşind pe ferestrele turnului şi zgomotul prăbuşirii zidăriei.

Din cauza lucrărilor de restaurare, zona din jurul turnului fusese închisă pentru pietoni.

Torre dei Conti a fost ridicat la începutul secolului al XIII-lea de Papa Inocenţiu al III-lea pentru familia sa.

 

