Partidul extremist AUR, fără candidat propriu la alegerile pentru Primăria București / Partidul condus de George Simion anunță oficial că o susține pe Anca Alexandrescu

Partidul extremist AUR a anunțat, luni seara, după ședința Consiliului Național de Conducere, că nu va avea candidat propriu la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei, ci o va susține pe Anca Alexandrescu.

„Cu toate că avem oameni capabili care s-ar fi achitat cu brio de sarcina candidaturii, am renunțat la a alege un membru AUR, pentru cel mai bine clasat candidat din zona conservatoare, suveranistă, patriotică”, a declarat liderul AUR, George Simion.

El a susținut că, dacă n-ar fi luat această decizie, ar fi fost „un trădător”.

„Eu sunt Anca și împreună o să câștigăm Bucureștiul. Eu sunt Anca și le vom da lovitura unde îi doare cel mai tare, la statul paralel”, a declarat și Anca Alexandrescu, prezentă la ședința AUR.

Ea a susținut că nu va ataca pe nimeni în campanie.

Amintim că pro-rusul Călin Georgescu a făcut apel, duminică seară, la boicotarea alegerilor pentru Primăria Capitalei, deși în august spunea că o susține pe Anca Alexandrescu.

