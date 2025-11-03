G4Media.ro
Partidul extremist AUR, fără candidat propriu la alegerile pentru Primăria București /…

George Simion-AUR-Anca Alexandrescu
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Partidul extremist AUR, fără candidat propriu la alegerile pentru Primăria București / Partidul condus de George Simion anunță oficial că o susține pe Anca Alexandrescu

Partidul extremist AUR a anunțat, luni seara, după ședința Consiliului Național de Conducere, că nu va avea candidat propriu la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei, ci o va susține pe Anca Alexandrescu.

„Cu toate că avem oameni capabili care s-ar fi achitat cu brio de sarcina candidaturii, am renunțat la a alege un membru AUR, pentru cel mai bine clasat candidat din zona conservatoare, suveranistă, patriotică”, a declarat liderul AUR, George Simion.

El a susținut că, dacă n-ar fi luat această decizie, ar fi fost „un trădător”.

„Eu sunt Anca și împreună o să câștigăm Bucureștiul. Eu sunt Anca și le vom da lovitura unde îi doare cel mai tare, la statul paralel”, a declarat și Anca Alexandrescu, prezentă la ședința AUR.

Ea a susținut că nu va ataca pe nimeni în campanie.

Amintim că pro-rusul Călin Georgescu a făcut apel, duminică seară, la boicotarea alegerilor pentru Primăria Capitalei, deși în august spunea că o susține pe Anca Alexandrescu.

Citește și Cum a reacționat Anca Alexandrescu după ce Călin Georgescu a anunțat că nu susține niciun candidat la Primăria București

  1. Genial. Mai adăugăm un eșec pe lista pierzătorului Simion. Ce partid de loseri..

  2. Mai bine așteptăm rezultatul pe 7 decembrie înainte să mai bifăm un ‘eșec’ la Simion.

    • Simion este primul care vrea esecul doamnei ca daca iese primar nu se stie cand ii ia partidul de sub fund

  3. Politica locală e un circ… AUR n-are candidați, iar retorica „statului paralel” obosește.

    Vrem soluții concrete pentru oraș, nu lupte imaginare. Puțin bun simț, pentru toți…

    • Corect, bucureștenii s-au săturat de tâlharii pesedeu peneleu care jefuiesc averea publică și de puiul lor haur. De aceea a fost ales primar general Nicușor Dan.

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.