Octav Stroici, românul mort în urma prăbușirii turnului din Roma, mai avea un an până la pensie / A rămas în contact cu salvatorii până aproape de momentul în care a fost scos: „Grăbiți-vă, nu mai pot rezista”

Octav Stroici, suceveanul decedat la Roma, după că părți din structura internă a Turnului dei Conti, din centrul capitalei s-au prăbușit și l-au prins înăuntru, a fost în contact permanent cu salvatorii până aproape de momentul salvării. El mai avea doar un an până la pensionare, scrie Curierul Italiei, care citează presa italiană.

După unsprezece ore de suferință și teamă, muncitorul a fost scos din dărâmăturile Torre dei Conti, cu corpul rănit, și transportat în cele din urmă de salvatori printr-o fereastră îngustă, după o operațiune eroică în care totul putea merge prost în orice moment, scriu jurnaliștii italieni.

Dar, în timpul lungilor aplauze pentru salvatori, în timp ce aceștia coborau din macara, starea lui Octav Stroici părea foarte gravă.

Sub dărâmăturile turnului acum pe jumătate demolat o aștepta soția sa, Mariana, care petrecuse întreaga zi cu mâinile împreunate, cu privirea fixată pe macaraua pompierilor, așteptând și rugându-se să-și poată îmbrățișa din nou soțul. Alături de ea se afla fiica ei, Alina, care sosise din Puglia. Apoi, ambulanța, escortată de poliție, a plecat spre spitalul ”Policlinico Umberto I”.

Cu toate acestea, viața lui Octav, un muncitor român în construcții în vârstă de 66 de ani, cu mulți ani de experiență, care locuia în Italia de mulți ani și fusese angajat pentru a participa la dificila restaurare a acelui turn dărăpănat, abandonat de ani de zile, atârna de un fir de ață: a fost scos în viață, dar se află în stare foarte gravă, după cum a confirmat, din păcate, prefectul Romei, Lamberto Giannini.

Imediat ce a fost urcat în ambulanță, Octav a primit primul ajutor. „Să sperăm” a fost singurul cuvânt al medicilor de la 118 înainte de plecarea spre spital.

Așa s-a încheiat o zi teribilă pentru Roma, ”rănită în inima patrimoniului său artistic, în fața a mii de turiști, într-un carusel de speranță și teamă”, precizează presa italiană.

De luni dimineață, la ora 11.30, o parte a turnului medieval Torre dei Conti s-a prăbușit cu un zgomot asemănător unui cutremur, urmat de o avalanșă de fum alb, căzând de-a lungul Forumului Imperial în fața a mii de turiști.

Situația a părut imediat gravă, patru muncitori fiind prinși sub dărâmături.

Din fericire, trei dintre ei au fost salvați. Octav Stroici a rămas însă prins într-o nișă de fier și beton, blocat în timpul operațiunii de salvare de o nouă prăbușire devastatoare în interiorul turnului. Așa a început o zi foarte lungă, marcată de încercări nesfârșite de a-l scoate pe Octav Stroici din dărâmături, cu riscul constant de noi prăbușiri.

„Grăbiți-vă, nu mă pot mișca, nu mai pot rezista, salvați-mă”, au fost ultimele cuvinte ale lui Octav, filtrate prin întuneric către salvatori, care reușiseră să coboare o mască de oxigen în acea închisoare de moloz.

Câteva cuvinte care, pe măsură ce treceau orele, îi încurajau și îi chinuiau în același timp pe pompierii care încercau neobosiți să ajungă la Octav, săpând chiar și cu mâinile goale. Salvarea lui Octav, după cum bine știau, era o cursă contra cronometru, în condiții aproape disperate.

„O mișcare greșită și totul se va prăbuși”, a recunoscut unul dintre salvatorii epuizați, arătând spre interiorul turnului, unde scările și podelele par să fie zdrobite într-un singur amestec de moloz și foi de metal.

Săpând cu mâinile goale sau aspirând resturile cu o pompă de mari dimensiuni „Elephant”, adusă pentru a absorbi praful, pompierii, peste șaizeci dintre ei implicați în operațiune, au încercat din nou și din nou să ajungă la Octav printr-o fereastră îngustă, scufundată sub moloz la un metru și jumătate mai jos.

Mariana era acolo jos, îmbrățișându-și fiica Alina, cu primarul Romei, Gualtieri, și ministrul Culturii, Giuli, alături de ele pe tot parcursul zilei.

Când s-a lăsat noaptea, Roma antică era iluminată de reflectoarele agenției de protecție civilă, într-o liniște stranie, întreruptă doar de zumzetul generatoarelor, sriu italienii. „Este un moment foarte delicat, dar muncitorul este în contact cu echipele care încearcă eroic să-l scoată din dărâmături. Și asta ne dă speranță. Suntem aici, alături de familie, și vom rămâne aici”, spun oficialii italieni prezenți permanent la locul accidentului.

Apoi Octav Stroici este scos, corpul său fiind transportat la sol pe o targă portocalie. Dar starea lui este foarte gravă.

Pe coridoarele spitalului Umberto I, în fața secției de terapie intensivă, Mariana și Alina se roagă și speră. Dar nu durează mult.

„Se luptă de ore întregi. Spuneți-mi cum se simte. Respiră? Se va recupera? Ajunge cu munca, Octav mai are doar un an până la pensie. Ar fi putut să se înscrie la șomaj, dar a continuat să lucreze. Acum va trebui să mă asculte. Important acum este să se recupereze”, spunea ea jurnaliștilor.

Iar fiica lui, Alina, îmbrățișând-o pe mama ei, are lacrimi în ochi: „Va fi o noapte lungă, dar l-am văzut revenind la viață. Tata luptă. Luptă și va lupta.”

Cuvintele ei sunt întrerupte de verdictul medicilor: Octav nu a supraviețuit. A murit. Roma îl va plânge astăzi, scrie Corriere della Sera.