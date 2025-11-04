Ferrari, la răscruce: Scuderia pregătește debarcarea lui Hamilton anul viitor și l-a găsit pe înlocuitorul său

Aventura lui Lewis Hamilton (40 de ani) la Ferrari nu are farmecul așteptat de fanii Scuderiei, pilotul britanic nereușind vreun podium în 2025. Fred Vasseur, șeful echipei italiene, are deja un favorit pentru a-l înlocui pe Lewis: Oliver Bearman.

Fred Vasseur, șeful Ferrari, îl vrea pe Oliver Bearman în locul lui Lewis Hamilton

2026 va fi, cel mai probabil, ultimul an în care Hamilton va îmbrăca combinezonul roșu al Scuderiei. Șansele ca Lewis să rămână și în 2027 sunt foarte mici.

Ferrari pregătește deja varianta de înlocuire, iar Oliver Bearman se află în pole position, transmite jurnalistul Nelson Valkenburg.

„Este clar că Fred Vasseur este de partea lui Bearman fără niciun dubiu. În acest sezon a demonstrat viteză, dar și maturitate. A fost o performanță echilibrată, care a venit exact la momentul potrivit”, transmite jurnalistul în cadrul The Race F1 Podcast.

În vârstă de 20 de ani, Oliver se află sub contract cu Haas, dar este și parte a Academiei Ferrari.

Este considerat în interiorul Scuderiei ca fiind „viitorul proiect al Ferrari”.

Vorbim despre un pilot crescut în sistemul „roșu” și care este pregătit pentru a face pasul la echipa mare.

„Oliver Bearman ar trebui să fie următorul pilot Ferrari. Este rapid, curajos și are mentalitatea potrivită pentru o echipă cu presiunea și istoria Scuderiei”, este de părere și comentatorul Martin Brundle.

Cel mai bun rezultat al lui Bearman în Formula 1 a venit la ultimul Grand Prix, cel din Mexic: locul 4.

Fanii Ferrari sunt dezamăgiți de colaborarea cu Hamilton, dar și de faptul că Scuderia îi plătește foarte mulți bani lui Lewis conform contractului în vigoare: undeva la 60 de milioane de dolari pe stagiune.

Clasamentul piloților din F1 după cursa de la Hermanos Rodriguez

Lando Norris (McLaren) 357 puncte Oscar Piastri (McLaren) 356 Max Verstappen (RedBull) 321 George Russell (Mercedes) 258 Charles Leclerc (Ferrari) 210 Lewis Hamilton (Ferrari) 146 Kimi Antonelli (Mercedes) 97 Alexander Albon (Williams) 73 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 41 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39 Carlos Sainz (Williams) 38 Fernando Alonso (Aston Martin) 37 Oliver Bearman (Haas) 32 Lance Stroll (Aston Martin) 32 Liam Lawson (Racing Bulls) 30 Esteban Ocon (Haas) 30 Yuki Tsunoda (RedBull) 28 Pierre Gasly (Alpine) 20 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19 Franco Colapinto (Alpine) 0 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

McLaren 713 puncte / campioană Ferrari 356 Mercedes 355 RedBull 346 Williams 111 Racing Bulls 72 Aston Martin 69 Haas 62 Kick Sauber 60 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1