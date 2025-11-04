Germania va suplimenta cu 3 miliarde de euro ajutorul pentru Ucraina prevăzut în bugetul pe 2026 – surse Handelsblatt, Reuters
Germania are în plan să crească ajutorul financiar pentru Ucraina cu circa 3 miliarde de euro în 2026, au indicat marţi două surse din cadrul guvernului federal pentru Reuters, confirmând o informaţie difuzată de cotidianul de afaceri Handelsblatt, transmite Agerpres.ro.
Germania este cel mai mare contributor european la ajutorul militar pentru Ucraina, cu circa 40 miliarde de euro de la declanşarea invaziei ruse în februarie 2022. În bugetul prevăzut pentru 2026, Germania avea alocate pentru Kiev 8,5 miliarde de euro, transmite Agerpres.
‘Vom continua sprijinul nostru atât timp cât va fi necesar pentru apărarea împotriva războiului de agresiune al Rusiei’, a spus pentru Reuters o sursă din cadrul guvernului.
Conform acesteia, ministrul de finanţe şi cel al apărării vor adăuga 3 miliarde de euro la ajustările bugetare finale pentru 2026.
Suma va acoperi artilerie, drone, vehicule blindate şi înlocuirea a două sisteme Patriot, a adăugat sursa.
Cancelarul Friedrich Merz susţine aceste planuri, care se aşteaptă a fi aprobate, a indicat o a doua sursa din guvern pentru Reuters.
