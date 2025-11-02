Moşteanu, după ce a semnat Memorandumul de înțelegere cu Egiptul: România recunoaşte rolul esenţial al Egiptului în menţinerea securităţii şi a păcii în Orientul Mijlociu şi Africa de Nord
Ministrul Apărării a semnat, duminică, Memorandumul de Înţelegere privind cooperarea militară între România şi Egipt şi precizează că va include schimburi de expertiză, exerciţii comune şi proiecte concrete în domeniul apărării, transmite News.ro.
”Am semnat astăzi, alături de omologul meu egiptean, Memorandumul de Înţelegere privind cooperarea militară între România şi Egipt. Este un pas important pentru consolidarea relaţiilor noastre bilaterale în domeniul apărării şi pentru întărirea dialogului strategic între două ţări. România recunoaşte rolul esenţial al Egiptului în menţinerea securităţii şi a păcii în Orientul Mijlociu şi Africa de Nord, regiuni cu impact direct asupra echilibrului global”, a scris, duminică, pe Facebook, Ionuţ Moşteanu.
Ministrul Apărării anunţă că a discutat despre provocările de securitate din Marea Neagră, Balcanii de Vest şi Orientul Mijlociu şi despre cum se poate lucra împreună pentru a le gestiona mai eficient.
”Cooperarea noastră va include schimburi de expertiză, exerciţii comune şi proiecte concrete în domeniul apărării. România rămâne un partener de încredere pentru pace şi stabilitate, în Europa şi dincolo de ea”, a mai transmis ministrul Apărării.
În perioada 1-3 noiembrie, acesta este în vizită oficială în Egipt.
