G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Moşteanu, după ce a semnat Memorandumul de înțelegere cu Egiptul: România recunoaşte…

Mosteanu in Egipt
sursa foto: Facebook

Moşteanu, după ce a semnat Memorandumul de înțelegere cu Egiptul: România recunoaşte rolul esenţial al Egiptului în menţinerea securităţii şi a păcii în Orientul Mijlociu şi Africa de Nord

Articole2 Noi • 195 vizualizări 0 comentarii

Ministrul Apărării a semnat, duminică, Memorandumul de Înţelegere privind cooperarea militară între România şi Egipt şi precizează că va include schimburi de expertiză, exerciţii comune şi proiecte concrete în domeniul apărării, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”Am semnat astăzi, alături de omologul meu egiptean, Memorandumul de Înţelegere privind cooperarea militară între România şi Egipt. Este un pas important pentru consolidarea relaţiilor noastre bilaterale în domeniul apărării şi pentru întărirea dialogului strategic între două ţări. România recunoaşte rolul esenţial al Egiptului în menţinerea securităţii şi a păcii în Orientul Mijlociu şi Africa de Nord, regiuni cu impact direct asupra echilibrului global”, a scris, duminică, pe Facebook, Ionuţ Moşteanu.

Ministrul Apărării anunţă că a discutat despre provocările de securitate din Marea Neagră, Balcanii de Vest şi Orientul Mijlociu şi despre cum se poate lucra împreună pentru a le gestiona mai eficient.

”Cooperarea noastră va include schimburi de expertiză, exerciţii comune şi proiecte concrete în domeniul apărării. România rămâne un partener de încredere pentru pace şi stabilitate, în Europa şi dincolo de ea”, a mai transmis ministrul Apărării.

În perioada 1-3 noiembrie, acesta este în vizită oficială în Egipt.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Ionuţ Moşteanu, vizită în Egipt pentru semnarea unui Memorandum privind cooperarea militară

Articole1 Noi • 872 vizualizări
1 comentariu

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, alături de ministrul Forţelor Armate din Franţa, la Cincu: Exerciţiul NATO – DACIAN FALL 2025 demonstrează capacitatea de a acţiona împreună şi de a întări postura de apărare colectivă a NATO

Articole30 Oct • 227 vizualizări
0 comentarii

LIVE VIDEO Ministrul Apărării, după anunțul privind retragerea a circa 800 de soldați americani: Capacitățile strategice rămân neschimbate / SUA rămân principalul furnizor de technică militară pentru România, acest lucru va continua

Articole29 Oct • 590 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.