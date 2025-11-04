Ambasadorul Rusiei în Republica Moldova cere reluarea formatului falimentar „5+2” legat de Transnistria și amenință voalat că Moscova ar putea ataca pentru a proteja populația rusofonă

Ambasadorul rus în Moldova, Oleg Ozerov, a cerut din nou reanimarea formatului „5+2” privind reglementarea transnistreană, care nu funcționează de mulți ani. Potrivit agenției INFOTAG, el a afirmat acest lucru într-un interviu acordat ziarului Izvestia. El a amenințat voalat cu o invazie similară cu cea din Ucraina, invocând o presupusă oprimare a populației rusofone din Transnistria.

E important de menționat că Rusia nu are legătură terestră sau aeriană cu Transnistria, o eventuală tentativă de invazie trebuind să treacă de apărarea Ucraineană. Regiunea separatistă nerecunoscută Transnistria e poziționată între Republica Moldova și Ucraina.

În Transnistria, regiune controlată politic de Moscova, staționează ilegal mii de militari ruși. Tot aici armata rusă a amplasat un uriaș depozit de muniție.

Ambasadorul rus a susținut că „Rusia este pregătită pentru dialog cu privire la statutul Transnistriei și nu vede obstacole în acest sens”. El a adăugat că problema soluționării conflictelor ar trebui abordată „serios și competent”, mai degrabă decât să caute soluții rapide.

„Formatul de negociere 5 + 2 se formează de zeci de ani și rămâne un mecanism semnificativ de dialog. Formatul care există astăzi se dezvoltă de 33 de ani-din 1992, când a apărut conflictul transnistrean în sine. Prin urmare, înainte de a propune noi inițiative, ar fi necesar să studiem documentele de bază și să ne gândim cum să reluăm dialogul în cadrul formatului existent”, a spus Ozerov.

El a susținut, fără nici o probă, ca invazia rusă din 1992 în Transnistria a fost provocată de presupuse tentative de „genocid al populației vorbitoare de limbă rusă” din regiune, iar Rusia, în cuvintele sale, „a oprit violența și rămâne garantul siguranței locuitorilor din malul stâng al Nistrului”.

„Rusia este deschisă dialogului, nu avem restricții. Suntem gata să discutăm probleme legate de statutul Transnistriei. Această problemă este în primul rând una politică”, a spus ambasadorul.

El a făcut o paralelă cu situația din Donbas, subliniind că ignorarea problemelor populației vorbitoare de limbă rusă „a dus la consecințe tragice” și „Moscova nu ar dori să se întâmple un scenariu similar în Moldova”.

Formatul 5 + 2 (Moldova, Transnistria, Rusia, Ucraina, OSCE, precum și observatori din Uniunea Europeană și Statele Unite) a fost stabilit în 2005. Documentele OSCE afirmă că „scopul negocierilor în formatul 5 + 2 este de a dezvolta parametri pentru o reglementare cuprinzătoare bazată pe suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova în cadrul granițelor sale recunoscute internațional, cu asigurarea unui statut special pentru Transnistria în cadrul Republicii Moldova”.

Formatul a fost inactiv timp de șapte ani. În urma declarației Consiliului Miniștrilor de Externe al OSCE din decembrie 2016, Procesul de negociere s-a bazat pe o abordare bazată pe rezultate. La începutul anului 2017, părțile au identificat un „pachet de opt” priorități, dintre care șase au fost încheiate în noiembrie 2017 și aprilie 2018. În August 2018, au fost puse în aplicare cinci acorduri.

Ultima întâlnire în formatul 5+2 a avut loc la Bratislava la sfârșitul anului 2019. S-a încheiat în zadar, participanții nici măcar nu au putut fi de acord cu textul comunicatului după întâlnire.

La sfârșitul lunii octombrie 2023, liderul Transnistrian Vadim Krasnoselski a cerut reluarea negocierilor în formatul 5+2, recunoscând că „situația geopolitică nu este favorabilă acestui lucru La mijlocul lunii decembrie 2023, Ucraina a anunțat oficial că nu va participa la formatul 5+2 pentru soluționarea conflictului transnistrean din cauza participării Federației Ruse la acesta.

După aceea, liderii moldoveni au declarat că ” formatul 5 + 2 nu mai există și este imposibil să-l reînviem”. Ucraina aderă la aceeași poziție. În ciuda acestui fapt, Moscova și Tiraspolul continuă să insiste asupra reluării formatului inexistent.

