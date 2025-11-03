15 percheziții DIICOT în București, Ilfov și Iași: Acuzații de fals în acte și grup infracțional organizat în cumpărarea de mașini / Grupul ar fi condus de Alfred Petrea, urmărit internațional / Prejudiciul calculat la peste 7 milioane de euro

15 percheziții DIICOT au loc luni dimineață în București și județele Ilfov și Iași, într-un dosar cu un prejudiciu calculat la peste 7 milioane de euro. Acuzațiile procurorilor sunt de fals în acte și constituire de grup infracțional organizat, în cumpărarea de mașini în leasing. Capul grupul este, conform surselor G4Media, Alfred Petrea, care este urmărit internațional.

G4Media a scris în 2022 despre 42 de percheziții într-un dosar legat de fraudarea programului Start Up Nation, atunci când era vizat tot Alfred Petrea, implicat de asemenea și în mega-dosarul fostului deputat William Brînză, al denunțătorului lui Marian Vanghelie și socrului lui Vlad Cosma. Detalii, aici.

În 2024 Petrea a fost vizat și într-un dosar EPPO de fraudare a fondurilor europene. Inculpatul principal, Alfred Petronel Petrea, era dat în urmărire generală după ce, la începutul anului, Parchetul European a solicitat arestarea sa, darjudecătoarea Maricica Cuzic de la Tribunalul Iaşi nu a emis mandat de arestare, ci a dispus doar măsura controlului judiciar. Ulterior, procurorii au formulat contestaţie şi Curtea de Apel Iaşi a emis mandate de arestare, dar între timp Alfred Petronel Petrea fugise. Detalii, aici.

știre în curs de actualizare

Comunicatul DIICOT

Astăzi, 3 noiembrie 2025, procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sector 2 și ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, au pus în aplicare 15 mandate de percheziție domiciliară pe raza municipiului București și a județelor Ilfov și Iași, într-un dosar penal având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune în formă continuată cu consecințe deosebit de grave.

Din probele administrate a reieșit că, în cursul anului 2024, pe raza municipiului București s-a constituit o grupare de criminalitate organizată, care a acționat atât în capitală, cât și pe teritoriul județului Iași, în scopul obținerii unor importante beneficii materiale provenite din contractarea de credite pe baza unor documente falsificate, precum și din achiziționarea unor autoturisme prin contracte de leasing încheiate cu utilizarea unor acte de identitate și situații financiare falsificate.

Grupul infracțional organizat, format din 14 suspecți și coordonat de un lider (urmărit internațional), a înființat sau preluat mai multe societăți comerciale cu un istoric bun de creditare. Ulterior, membrii grupului au falsificat situațiile financiare ale acestor firme, în vederea obținerii de finanțări bancare și a achiziționării de autoturisme de lux, prin contracte de leasing încheiate pe baza unor documente falsificate.

Prejudiciul produs persoanelor vătămate este estimat la circa 35.000.000 lei ( aproximativ 7, 1 milioane euro).

Sunt puse în aplicare 17 mandate de aducere, urmând ca audierile să se desfășoare la sediul DIICOT – Structura Centrală.

Acțiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și prezumția de nevinovăție.