Prof. Dr. Elvira Brătilă: cum transformă, la Spitalul Memorial, înalta tehnologie și excelența medicală tratamentul endometriozei complexe

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ce înseamnă, practic, un centru multidisciplinar acreditat internațional pentru endometrioza complexă? La Memorial România, Centrul de execelență în tratamentul endometriozei, coordonat de Prof. Dr. Elvira Brătilă, îmbină chirurgia minim invazivă și decizia în board multidisciplinar cu doua filtre externe de calitate. SRC (Surgical Review Corporation) – „Center of Excellence” care verifică volumul de cazuri, rezultatele și protocoalele pe tot parcursul îngrijirii; EuroEndoCert – certificare europeană dedicată exclusiv endometriozei, care validează expertiza echipei, traseul pacientei și standardele de diagnostic–operație–follow-up, Cu alte cuvinte, „acreditat” înseamnă auditat, măsurat, corectat — adică mai puțină durere, recuperare mai rapidă și riscuri mai mici. Prof. Dr. Elvira Brătilă, coordonatorul centrului, va explica ce înseamnă, în practică, aceste acreditări pentru fiecare pacientă şi cum se transformă diplomele în siguranță, rezultate și recuperare rapidă…

Ce este endometrioza profundă și de ce nu e „doar o menstruație dureroasă”?

Endometrioza profundă reprezintă invazia leziunilor de endometrioză la peste 5 mm de suprafața peritoneului. Totuși, menstruația dureroasă nu e dată doar de endometrioza profundă.

De cele mai multe ori, durerea este cauzată de o combinație de leziuni superficiale și profunde, la care se poate adăuga sau nu, chistul endometriozic pe care îl numim endometriom.

Într-o frază: de ce ar trebui unei paciente să-i pese de acreditările internaționale când își alege centrul?

Pentru că acreditările internaționale sunt o validare externă realizată de structuri medicale independente, care certifică standardele de calitate și siguranță ale actului medical – inclusiv ale intervenției chirurgicale.

„Centru de Excelență” — ce înseamnă practic, măsurabil, nu de PR?

Un Centru de Excelență este acela care poate demonstra, prin indicatori măsurabili și standardizați internațional, calitatea actului medical și a rezultatelor clinice. Nu este o etichetă pe care ți-o atribui singur, ci o certificare bazată pe performanță reală.

EuroEndoCert: ce anume certifică la Endomedicare Academy și pe ce nivel sunteți?

Acreditarea EUROENDOCERT este o recunoaștere europeană, emisă sub egida Societății Germane de Endometrioză si EEL. Ea certifică standardele de calitate ale centrelor care diagnostichează și tratează endometrioza, printr-o evaluare complexă a activității medicale.

Sunt analizați mai mulți indicatori, printre care:

Numărul intervențiilor chirurgicale și al complicațiilor,

Acuratețea diagnosticului — inclusiv pe ce criterii medicale s-a bazat medicul pentru stabilirea acestuia

Diagnosticarea cu ajutorul ecografiei transvaginale

Modul de elaborare a planului terapeutic și de urmărire a pacientelor după intervenția chirurgicală

Managementul durerii, pre și post operator,

Rata de fertilitate după tratament chirurgical

Concordanța între diagnosticul preoperator și cel post operator, stabilit prin examenul histopatologic.

Calitatea vieții pacientelor

Un alt aspect esențial evaluat este proporția dintre numărul de paciente consultate și numărul de intervenții efectuate, întrucât nu toate cazurile de endometrioză necesită chirurgie. Astfel, acreditarea asigură că deciziile terapeutice sunt echilibrate și bazate pe criterii medicale corecte.

Ultima (re)acreditare EuroEndoCert: lună/an, valabil până când; 3 indicatori pe care îi monitorizați.

Reacreditarea EuroEndoCert a fost făcută în primăvara acestui an și este evalabilă până în 2027. Evaluarea este făcută din 2 în 2 ani la nivelul spitalului, iar anul se face evaluarea cazurilor operate și, bineînțeles, evaluate.

Trei indicatori pe care îi monitorizăm: Rata de fertilitate, rata de complicații și concordanța între diagnostic pre operator și diagnostic histopatologic.

SRC – Center of Excellence: care sunt criteriile-cheie pe care le îndepliniți?

Surgical Review Corporation – Center of Excellence acreditează activitatea chirurgicală și serviciile medicale oferite în timpul spitalizării, îngrijirea pre și post operatorie, inclusiv evaluează partea de îngrijire a pacientului la domiciliu, după externare.

Practic, cele două acreditări pe care le avem, evaluează parametrii diferiți, astfel încât cu cât ai mai multe acreditări cum are centrul nostru, cu atât este o dovadă a calității actului medical și a competenției echipei multidisciplinare.

Master Surgeon (SRC): ce înseamnă concret pentru dvs. și pentru pacienta de a doua zi?

Acreditarea de Master Surgeon confirmă un număr mare de intervenții chirurgicale de endometrioză complexe, rată scăzută de complicații, o spitalizare redusă,

Este un nivel superior față de Surgeon of Excellence, pe care îl dețin de asemenea. Diferența esențială este că Master Surgeon este o acreditare personală, valabilă indiferent de instituția în care profesezi.

Pentru pacientă, această acreditare înseamnă siguranța că este tratată de un chirurg cu experiență confirmată internațional, cu un număr mare de cazuri complexe operate.

Există raportări periodice sau audituri neanunțate? Raportarea se face anual, iar vizitele în spital se fac din 2 în 2 ani.

Trei beneficii directe pentru pacienta operată la un centru acreditat (siguranță, recuperare, rezultate).

Siguranță medicală ridicată – Pacienta beneficiază de o echipă multidisciplinară, specializată în diagnosticul și tratamentul endometriozei. Toți membrii echipei lucrează după protocoale validate internațional, ceea ce asigură o intervenție sigură și o rată scăzută a complicațiilor.

– Pacienta beneficiază de o echipă multidisciplinară, specializată în diagnosticul și tratamentul endometriozei. Toți membrii echipei lucrează după protocoale validate internațional, ceea ce asigură o intervenție sigură și o rată scăzută a complicațiilor. Recuperare optimă și îngrijire integrată – Tratamentul nu se oprește la operație. Într-un centru acreditat, pacienta este monitorizată atent și în perioada postoperatorie, primește sprijin în managementul durerii și recomandări clare pentru recuperarea fizică și emoțională.

– Tratamentul nu se oprește la operație. Într-un centru acreditat, pacienta este monitorizată atent și în perioada postoperatorie, primește sprijin în managementul durerii și recomandări clare pentru recuperarea fizică și emoțională. Rezultate pe termen lung și plan personalizat – Pentru că endometrioza este o boală cronică, acreditarea garantează o abordare completă și continuă: de la monitorizarea pacientelor care nu necesită chirurgie, până la consilierea privind fertilitatea și prevenirea recidivelor.

Traseul standard postoperator: calendarul controalelor, ce evaluați la fiecare vizită, ce sprijin primește (durere, nutriție, suport emoțional). Este protocol unic sau diferă de la medic la medic?

După intervenție, pacienta este în contact direct cu departamentul de Patient Care și medicul ginecolog, in cazul afectarii intestinală este urmarita si de chirurgul colorectal.

Primul control are loc la două luni, iar ulterior la șase luni sau un an, în funcție de complexitatea cazului și tratamentul urmat.

În cadrul centrului, pacientele beneficiază de:

suport nutrițional, oferit de un medic care are un master în nutriție;

suport psihologic, ori de câte ori au nevoie

programe de fiziokinetoterapie și terapia durerii;

În plus, am inițiat formarea unui grup de fizioterapeuți la nivel național, specializați în recuperarea pacientelor cu endometrioză. În București avem deja fizioterapeuți instruiți care știu cum să abordeze specific aceste cazuri – paciente cu endometrioză și cu durere pelvină cronică – oferind sprijin esențial în terapia durerii și în recuperarea funcțională.

Cum preveniți recidiva și ce faceți pentru revenirea rapidă la viața de zi cu zi?

Majoritatea intervențiilor noastre sunt minim invazive, ceea ce le permite pacientelor să se ridice din pat chiar a doua zi. Chiar și în cazurile complexe, cu afectare intestinală sau noduli parametriali extinsi ce afecteaza plexul lombo-sacrat, externarea se face de obicei în 3-4 zile.

Endometrioza rămâne însă o boală cronică, cu posibilitate de recidivă, mai ales atunci când este asociată cu adenomioză sau când vorbim despre chisturile endometriozice, care pot recidiva în aproximativ 30% dintre cazuri în următorii doi ani.

Prevenirea recidivei se bazează pe un plan postoperator personalizat, care include monitorizare periodică, tratament medical adaptat și consiliere privind fertilitatea. Este important de menționat că rata de recidivă este semnificativ mai mică în cazul pacientelor care obțin o sarcină după intervenție.

Ce garanții reale are pacienta că standardele sunt respectate și păstrate în timp?

Garanția calității este oferită de monitorizarea anuală și de auditul complet care are loc o dată la doi ani. Aceste evaluări urmăresc întregul traseu al pacientei: de la momentul internării până la îngrijirea postoperatorie acasă. Pentru a înțelege nivelul de detaliu la care se desfășoară evaluarea, pot să vă spun că sunt analizate inclusiv fișele de îngrijire și este verificată activitatea asistentelor medicale.

Actul medical nu se încheie odată cu operația. Fiecare etapă, fiecare intervenție și fiecare detaliu al îngrijirii sunt evaluate. Nu este vorba doar despre gestul chirurgical, ci despre întregul parcurs al pacientei în cadrul centrului.

Cine răspunde când lucrurile nu merg bine și care e mecanismul de corecție impus de acreditări?

Rezultatele raportate anual sunt analizate comparativ cu cele ale altor centre acreditate la același nivel – din România, Europa sau SUA.

Dacă standardele nu sunt respectate, acreditarea se poate pierde, de aceea controlul este foarte strict și transparent.

Publicați/veți publica un raport anual de rezultate? Ce va conține și când?

Datele medicale individuale nu pot fi făcute publice, însă raportăm permanent indicatorii relevanți, precum rata de fertilitate, rata complicațiilor sau rata fistulelor în cazurile de endometrioză profundă intestinală. Raportarea o facem atât către organismele de acreditare, cât și în comunicările noastre către paciente pentru a asigura transparența totală.

Componența board-ului multidisciplinar și cine îl coordonează.

Echipa multidisciplinară este formată din medicul ginecolog, radiolog, chirurgul colorectal, specialist gastroenterology, medic ATI, urolog, un specialist RUA și specialiși în terapia durerii, nutritionist, psiholog/psihoterapeut.

Ginecologul, în cazul acesta eu, ca medic primar obstetrică-ginecologie, este întotdeauna liderul care coordonează intreaga echipă.

Un aspect definitoriu al centrului nostru este stabilitatea echipei. Colaborăm în aceeași formulă de peste 8 ani, ceea ce asigură coerență și o evaluare unitară a cazurilor complexe.

Care sunt elementele de îngrijire pe care o secție de ginecologie obișnuită, de regulă, nu le poate oferi într-un caz de endometrioză profundă și pe care le găsește pacienta într-un centru multidisciplinar precum cel din cadrul Spitalului Memorial Băneasa?

O pacientă cu endometrioză care a suferit o intervenție complexă, intestinală, urinară sau pelvină, are nevoie de o echipă medicală și de personal auxiliar special instruit în managementul acestor cazuri. Meniul postoperator, tratamentul durerii, momentul reluării tranzitului intestinal și îngrijirea cateterului urinar urmează un protocol strict, adaptat fiecărei paciente.

Într-o secție monodisciplinară, nu există expertiza necesară pentru a gestiona integral toate aceste aspecte, mai ales atunci când intervenția a implicat mai multe organe. În centrul nostru, fiecare chirurg își urmărește pacienta în perioada postoperatorie și colaborează îndeaproape cu echipa de asistente și cu medicul ATI, doamna dr. Gabriela Elisabeta Zugravu, care are o experiență îndelungată în gestionarea acestor cazuri.

Întregul personal, de la medici până la asistente, este instruit riguros, astfel încât fiecare să cunoască exact etapele îngrijirii și rolul său. Toate aceste detalii, aparent mărunte, fac diferența între o recuperare sigură și una cu riscuri. Tocmai de aceea, într-un centru multidisciplinar, nimic nu este lăsat la întâmplare.

„ Peste 1000 de intervenții complexe” — pe ce interval și care e media anuală? Media anuală de intervenții complexe de endometrioză este de 300 de intervenții.

Media anuală de intervenții complexe de endometrioză este de 300 de intervenții. „99% minim invaziv” — în ce situații alegeți deschis și după ce criterii clinice?

Intervențiile deschise sunt rezervate doar cazurilor cu transformare malignă sau acolo unde volumul uterului este foarte mare, iar accesul robotului nu a fost posibil. Dar aceste cazuri sunt extrem de rare.

Unde aduce robotica daVinci cel mai mare plus față de laparoscopie (nervi pelvini, sutură profundă, spații înguste)?

Robotica este esențială în endometrioza parametrială, când leziunile se extind profund, până la nivelul rădăcinilor nervoase din plexul lombosacrat și în endometrioza diafragmatică.

Sistemul daVinci oferă precizie și vizibilitate superioară în aceste spații anatomice înguste, reducând riscul de complicații și timpul de recuperare.

Rolul imagisticii avansate (TVUS expert / RMN cu protocol) în planificarea operației.

În majoritatea cazurilor, ecografia transvaginală efectuată de un specialist experimentat oferă toate informațiile necesare pentru stabilirea diagnosticului și planificarea intervenției chirurgicale. RMN-ul este rezervat situațiilor în care există suspiciunea unei afectări a plexului lombosacrat.

Imagistica insa nu ne ofera suficiente date diagnostic in cazul endometriozei profunde localizate la nivelul intestinului subtire. Incidenta leziunilor de endometrioză localizate pe intestinul subțire nu este rara, aproximativ 11%, iar acestea se asociază frecvent cu leziuni de endometrioză pe intestinul gros — la nivelul sigmoidului sau rectosigmoidului. În aceste cazuri complexe, abordarea terapeutică trebuie să fie atent individualizată. Chiar și în prezența leziunilor multiple, intervențiile sunt realizate minim invaziv, fără a fi necesară colostomia sau ileostomia, ceea ce permite o recuperare rapidă a pacientei.

Aceste rezultate reflectă experiența și competența echipei noastre în tratamentul chirurgical al formelor complexe de endometrioză.

Program de recuperare rapidă (ERAS): ce faceți diferit — mobilizare, alimentație, analgezie — și ce diferență vede pacienta?

Aplicăm principiile fast-track surgery: mobilizare precoce, alimentație rapid reluată, analgezie eficientă și eliberare timpurie de catetere.

Toate acestea reduc stresul operator, grăbesc recuperarea și scad perioada de spitalizare.

Timpuri de așteptare pentru cazurile complexe și criterii de prioritizare.

Cazurile cu afectare ureterală și risc de hidronefroză sunt tratate cu prioritate.

Costuri medii pentru o pacientă și opțiuni de decontare prin Programul National

Costurile diferă în funcție de complexitate, însă pacientele cu afectare intestinală pot beneficia de decontare parțială prin Programul Național de Endometrioză, program pe care l-am inițiat și care a intrat în vigoare de anul trecut.

În plus, Spitalul Memorial Băneasa oferă decontare prin asigurări private de sănătate și posibilitatea plății în rate.

Cum comunicați cu pacienta la complicații? Care e standardul de informare și consimțământ?

Pacienta este informată complet, semnează consimțământul informat care include toate riscurile posibile și primește date concrete despre rata de complicații.

În cazul intervențiilor intestinale, rata de fistule este sub 1%, sub media internațională.

Dacă apare o complicație, intervenim prompt, în câteva ore, pentru a limita orice consecință.

Trei mituri despre endometrioză pe care le demontați frecvent — cu argument pe scurt.

Endometrioza nu e sinonimă cu infertilitatea .

. Nu există endometrioza doar când apare chistul endometriozic. Există endometrioză și fără chist endometriozic, iar prezența chistului endometriozic nu înseamnă că e singura leziune. În 99% din cazuri sunt asociate leziuni de endometrioză profundă și/sau superficiale.

Există endometrioză și fără chist endometriozic, iar prezența chistului endometriozic nu înseamnă că e singura leziune. În 99% din cazuri sunt asociate leziuni de endometrioză profundă și/sau superficiale. Intervențiile de endometrioză scad fertilitatea și rezervă ovariană. În funcție de metoda chirurgicală care o alegi, poți să faci în așa fel încât să nu scazi rezerva ovariană. Dimpotrivă, excizia completă a leziunilor și reducerea inflamației cronice cresc șansele de obținere a unei sarcini, natural sau prin fertilizare in vitro.

Într-o propoziție: cum arată excelența în îngrijirea endometriozei în 2025?

Excelența înseamnă chirurgie minim invazivă, recuperare rapidă, rată redusă de recidivă și fertilitate crescută.