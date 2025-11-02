Amalia Bellantoni, reținută împreună cu soțul ei după ce au agresat un cuplu de vârstnici cărora le-au confiscat telefoanele / Poliția caută un al doilea bărbat care ar fi participat la agresiune

Politiciana Amalia Bellantoni, fostă membră SOS, a fost reținută de polițiști, împreună cu soțul ei, după ce și-ar fi agresat vecinii, un cuplu de vârstnici de 66, respectiv 67 de ani. La conflict ar mai fi participat un bărbat care l-a ajutat pe soțul Amaliei să-i agreseze pe cei doi bătrâni.

În timpul conflictului, persoanele vătămate au scos telefoanele să filmeze, iar Bellantoni Dominico le-a luat și le-a dat soției lui, Bellantoni Amalia, care le-a confiscat.

Soții Bellantoni au fost reținuți, iar în prezent este căutat și cel de-al doilea bărbat care a contribuit la agresiune.

„Astăzi, 2 noiembrie 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 8 Poliție au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară, în municipiul București, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări privind săvârșirea infracțiunilor de tâlhărie calificată, complicitate la tâlhărie calificată și lovire sau alte violențe.

În fapt, la data de 30 octombrie 2025, în jurul orei 19.50, polițiștii Secției 8 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, de către o femeie în vârstă de 66 de ani, cu privire la faptul că, în jurul orei 19.30, în timp ce se afla împreună cu soțul său, un bărbat de 67 de ani, la adresa de domiciliu, situată în Sectorul 2, ar fi fost agresați fizic, context în care le-ar fi fost sustrase mai multe telefoane mobile.

Polițiștii s-au deplasat cu operativitate la fața locului, au luat legătura cu persoana apelantă și au constatat că aspectele sesizate se confirmă.

Totodată, la fața locului s-a deplasat un echipaj medical, care a acordat celor două persoane primele îngrijiri, ulterior acestea fiind transportate la spital pentru investigații și îngrijiri medicale suplimentare.

Celor două persoane vătămate le-au fost aduse la cunoștință prevederile Legii nr. 26/2004, respectiv posibilitatea de emitere a unui ordin de protecție extins, acestea acceptând luarea unei astfel de măsuri.

De asemenea, atât bărbatul, cât și femeia și-au exercitat dreptul de a formula plângere penală.

Din cercetările efectuate de polițiști a rezultat că, la data menționată, în jurul orei 19.50, în timp ce cei doi se aflau în curtea comună a imobilului de domiciliu, din Sectorul 2, ar fi fost loviți cu pumnii, picioarele și cu un obiect contondent, la nivelul capului și al membrelor inferioare, de către doi bărbați.

În acest context, unul dintre agresori, un bărbat în vârstă de 57 de ani, ar fi smuls din mâinile persoanelor vătămate trei telefoane mobile, pe care le-ar fi predat ulterior unei femei de 43 de ani, aceasta însușindu-și bunurile respective.

Pentru administrarea probatoriului, în cursul zilei de astăzi, 2 noiembrie 2025, a fost pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară în municipiul București.

Bărbatul de 57 de ani și femeia de 43 de ani au fost depistați și conduși la sediul subunității pentru audieri, fiind ridicate totodată mai multe bunuri de interes în cauză.

În baza probatoriului administrat, față de cele două persoane a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentați magistraților cu propunere legală.

În prezent, activitățile sunt în derulare, în vederea identificării și depistării celui de-al doilea bărbat bănuit de comiterea faptelor.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 8 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tâlhărie calificată, complicitate la tâlhărie calificată și lovire sau alte violențe”, se precizează în comunicatul Poliției.