VIDEO Corul de copii al Patriahiei interpretează o melodie pe versurile poetului legionar Radu Gyr, în Catedrala Națională, de Ziua Clerului Militar / Evenimentul a avut loc pe 30 octombrie, iar clipul a fost postat de agenția de știri a Patriarhiei

Tronos Junior, corul de copii al Patriahiei, a interpretat, pe 30 octombrie, o melodie pe versurile poetului legionar Radu Gyr, în Catedrala Națională, de Ziua Clerului Militar. Un clip video cu acest moment a fost distribuit pe Facebook de agenția de știri a Patriarhiei, Basilica.

Ziua Clerului Militar a fost sărbătorită, joi, la Catedrala Națională, printr-un Te Deum, oficiat de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal.

La eveniment au participat Ministrul Apărării, membri ai Familiei Regale, șeful Statului Major, toți preoții militari, precum și alți invitați, a relatat pe site agenția Basilica.

Momentul în care corul Tronos Junior interpretează o melodie pe versurile poetului legionar Radu Gyr din poezia „Avem o țară” a fost distribuit pe Facebook de agenția de știri:

Radu Gyr este una dintre cele mai cunoscute figuri legionare, a fost comandant legionar în scurta perioadă de co-guvernare cu regimul Antonescu și este autorul imnului neoficial al Mișcării Legionare.

Conform documentelor din arhiva CNSAS, Radu Gyr a fost condamnat în 1945 la 12 ani și 5 luni pentru crime de război (dosarul 40.012, vol 10/2).

„Corul Tronos Junior, o inițiativă muzicală plină de har și talent, a fost înființat sub îndrumarea arhidiaconului Mihail Bucă, dirijorul și fondatorul Grupului psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale. Acest cor de copii și tineri, care își desfășoară activitatea în inima spirituală a Bucureștiului, la biserica Foișorul Mavrocordaților, este un adevărat sanctuar al muzicii psaltice bisericești”, se arată pe site-ul corului de copii.

UPDATE: Într-un mesaj transmis reporterului G4Media după publicarea articolului, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, Adrian Agachi, a afirmat: „Textul poeziei care sta la baza interpretarii artistice mentionate nu promoveaza in niciun fel vreo doctrina politica sau vreun regim totalitar. Prin urmare, nu inteleg ratiunea materialului publicat altfel decat ca o noua incercare de a asocia Biserica Ortodoxa Romana cu doctrine politice straine de credinta si invatatura ei”.

Nu este pentru prima dată când la evenimente care au legătură cu militari sunt cântate melodii pe versurile poetului legionar.

G4Media a cerut puncte de vedere din partea purtătorului de cuvânt al Patriarhiei și din partea ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, înaintea publicării articolului.

