Ministrul Forţelor Armate din Franța, Catherine Vautrin: A fost mărit numărul militarilor care sunt în România / Franţa va rămâne cu numărul de militari în România stabilit deja în cadrul Alianţei

Ministrul Forţelor Armate şi al Veteranilor din Republica Franceză, Catherine Vautrin, a declarat joi, într-o conferinţă de presă la Sibiu, că Franţa va rămâne în România cu numărul de militari deja stabilit în cadrul Alianţei Nord-Atlantice, arătând că acesta a fost mărit în ultima perioadă, transmite Agerpres.

Catherine Vautrin a fost întrebată de jurnalişti dacă Franţa îşi va mări numărul de militari prezenţi în România.

„Într-adevăr, a fost mărit numărul militarilor care sunt în România. Franţa rămâne la numărul deja stabilit în cadrul Alianţei”, a precizat oficialul francez.

Ministrul Forţelor Armate şi al Veteranilor din Republica Franceză, Catherine Vautrin, a avut joi, o întrevedere cu ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu.

Şi ministrul Moşteanu a fost întrebat dacă discută venirea unor forţe militare europene pentru a fi înlocuiţi militarii americani care vor părăsi România.

„Strategia de apărare la nivel NATO este un lucru care se adaptează în mod continuu în funcţie de noile realităţi. Aceste trupe rotaţionale care au venit din Statele Unite, de la partenerii americani, odată cu izbucnirea războiului din Ucraina, în Europa, au fost extraordinar de binevenite. Până la acest moment, au trecut trei ani şi jumătate de atunci, partenerii americani au văzut că Europa a înţeles că trebuie să investească în armata fiecărei ţări europene, în dotarea fiecărei ţări europene şi că este acum mult mai pregătită pentru a se apăra singură. (…) Este parte dintr-o strategie globală pe care Statele Unite a decis-o pentru a se concentra mai mult cu eforturile militare către Indo-Pacific, luând act că Europa s-a aşezat mai bine pe picioare din punct de vedere militar. De aici încolo suntem în continuă discuţie cu toţi aliaţii, şi americani şi europeni, avem o cooperare foarte, foarte bună atât cu Statele Unite, cât şi cu Franţa, care, aşa cum spunea şi doamna ministru, este naţiune cadru şi iată, are în permanenţă peste 1.300 de soldaţi în România şi acum, chiar în timp ce vorbim, sunt peste 3.000 de soldaţi francezi”, a răspuns ministrul Moşteanu.

Efectivele americane rămân neschimbate la bazele de la Deveselu şi Câmpia Turzii, singura modificare urmând a se produce la baza de la Mihail Kogălniceanu, unde nu va mai fi dislocată o brigadă rotaţională, a anunţat miercuri ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu.

Statele Unite vor retrage o parte dintre trupele dislocate pe Flancul Estic al NATO, urmând ca în cele trei baze din România să rămână în jur de 1.000 de militari.