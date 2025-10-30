Nava de război americană USS Gravely a părăsit Trinidad Tobago / Aceasta s-ar putea alătura flotei americane desfăşurate în Caraibe

Nava de război americană USS Gravely, care se afla de duminică la Trinidad Tobago în cadrul desfăşurării militare americane în Caraibe pentru o operaţiune antidrog, a părăsit joi, cum a fost prevăzut, acest mic arhipelag situat lângă Venezuela, informează AFP, transmite Agerpres.

Prezenţa acestei nave a declanşat furia Caracasului, care estima că este vorba de o „provocare” ce ar putea genera un „război”, făcând să crească tensiunile între cei doi vecini care au făcut schimb de declaraţii tăioase.

SUA, care au desfăşurat o armada în Caraibe, întreprinde lovituri aeriene în Pacific contra navelor pe care le prezintă ca aparţinând traficanţilor de droguri.

Pentagonul nu a dat vreo indicaţie în ceea ce priveşte destinaţia USS Gravely, însă nava s-ar putea ralia flotei desfăşurate în Caraibe, ce urmează să primească în curând drept întărire un portavion.

În total, administraţia Trump a revendicat 15 atacuri în ultimele săptămâni, care au făcut 62 de morţi, potrivit ei, fără a aduce dovada unor legături între aceste persoane şi traficul de droguri.

Legalitatea acestei campanii militare este pusă la îndoială de numeroşi experţi.

Preşedintele Donald Trump, care a recunoscut că a autorizat operaţiuni clandestine ale CIA pe teritoriul venezuelean, a evocat de asemenea lovituri terestre ce vizează obiective narco-teroriste.

Potrivit preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, Washingtonul se serveşte de traficul de droguri ca pretext „pentru a impune o schimbare de regim” şi a-şi însuşi petrolul venezuelean.

Prezenţa USS Gravely a provocat o criză diplomatică între Venezuela şi Trinidad Tobago. Caracasul a declarat-o marţi pe şefa guvernului din Trinidad Tobago, Kamla Persad-Bissessar, persona non grata în Venezuela, după ce a suspendat luni acordurile în domeniul gazului între cele două ţări.

La rândul său, Persad-Bissessar, susţinătoare fidelă a lui Donald Trump, şi-a înmulţit declaraţiile ostile la adresa puterii venezuelene. Arhipelagul anglofon, reputat pentru carnavalul şi plajele sale, a luat de asemenea săptămâna aceasta măsuri pregătitoare în vederea „expulzării masive de imigranţi ilegali”, dintre care marea majoritate sunt venezueleni.