Regizorul Francis Ford Coppola își vinde ceasul de 1 milion de dolari după ce filmul „Megalopolis” a eșuat la box office

Regizorul american scoate la licitație șapte ceasuri din colecția sa de ceasuri de lux, după ce filmul său din 2024, „Megalopolis”, finanțat din fonduri proprii și criticat pe scară largă, a înregistrat încasări foarte slabe la box office.

După cum spune el însuși, Francis Ford Coppola are din nou nevoie disperată de bani, scrie Euronews.

Regizorul american este cunoscut pentru faptul că investește fonduri proprii în proiectele sale, chiar dacă acest lucru îl îndatorează.

Ultimul său film, Megalopolis, din 2024, nu a făcut excepție. Coppola a investit 120 de milioane de dolari în acest film SF colosal, la care a lucrat îndelung, dar care a încasat doar 14,4 milioane de dolari la box-office-ul mondial.

Filmul a primit, de asemenea, recenzii mixte. Criticul de film al Euronews Culture, David Mouriquand, l-a descris ca fiind „un dezastru total” și „o nebunie indulgentă care se apropie de absurd”.

„Multe dintre filmele mele se amortizează în timp”, a declarat Coppola pentru New York Times la începutul acestei luni.

El a dat exemplul capodoperei sale epice Apocalypse Now, care l-a îndatorat, dar care a câștigat în cele din urmă aproximativ 150 de milioane de dolari după câteva decenii.

Numai destinul va decide dacă Megalopolis va avea parte de o soartă similară, dar între timp, regizorul în vârstă de 86 de ani ia măsuri pentru a-și reface conturile.

Coppola va vinde șapte ceasuri de lux din colecția sa personală la casa de licitații Phillips New York la începutul lunii decembrie.

„Am nevoie de bani pentru a menține nava pe linia de plutire”, a declarat el pentru New York Times.

Piesa principală este un ceas proiectat de el însuși, numit „FFC” și realizat împreună cu F.P.Journe, care se așteaptă să aducă cel puțin 1 milion de dolari.

Acesta „este pe cale să devină unul dintre loturile de top ale sezonului în industria licitațiilor de ceasuri”, a anunțat casa de licitații Phillips într-un comunicat de presă.

Ideea lui Coppola pentru acest ceas a apărut pentru prima dată în 2009, după ce soția sa Eleanor i-a dăruit de Crăciun un ceas F.P.Journe — care va fi, de asemenea, scos la licitație anul acesta.

Designul unic al ceasului FFC a luat naștere dintr-o conversație din 2012 între Coppola și François-Paul Journe, fondatorul brandului omonim.

Ceasul folosește o mână umană pentru a distinge toate cele 12 ore și este „primul ceas din istorie care utilizează o astfel de caracteristică”, potrivit lui Phillips.

Mecanismul și arhitectura mâinii înmănușate sunt inspirate din lucrările pionierului protezelor din secolul al XVI-lea, Ambroise Paré, unul dintre părinții chirurgiei moderne.

„Acest prototip FFC este, fără îndoială, unul dintre cele mai semnificative ceasuri F.P.Journe din punct de vedere istoric”, a declarat Paul Boutros, vicepreședinte al Phillips. „Acesta demonstrează ce se poate realiza atunci când minți creative extraordinare colaborează.”

Modelul a fost scos la vânzare în 2021. Au fost produse doar câteva exemplare FFC, inclusiv prototipul care va fi scos la licitație de Coppola.

Printre celelalte șase ceasuri vândute de regizor se află un alt F.P. Journe estimat între 120.000 și 240.000 de dolari, precum și două Patek Philippes.

În total, cele șapte ceasuri au o valoare estimată de până la 1,3 milioane de dolari, reprezentând puțin peste 1% din banii investiți de Coppola pentru Megalopolis.