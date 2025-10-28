Sindicatele pregătesc mitingul de miercuri de la guvern. Vin și mineri din Valea Jiului

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Patru mari sindicate au anunțat pentru miercuri un mare miting de protest în fața sindicatului. La eveniment și-au anunțat participare și mineri din Valea Jiului.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Cele patru grupări sindicale sunt Confederaţia Sindicatelor Democratice din România (CSDR), Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel ALFA”, CNSLR-Frăţia şi Confederaţia Sindicală Naţională Meridian.

Minerii şi energeticienii din cadrul Complexului Energetic Valea Jiului (CEVJ) vor fi reprezentaţi la miting, între revendicările formulate de Sindicatul Muntele fiind prelungirea termenului de închidere pentru minele Lupeni şi Lonea, dar şi realizarea unui grup energetic pe gaz la Termocentrala Paroşeni, potrivit Agerpres.

„Dorim ca problemele noastre, dar nu numai ale noastre, să se facă auzite la nivelul Guvernului. Dorim ca termenele pentru finalizarea programului regresiv pentru minele Lupeni şi Lonea să fie reconsiderat, ştiut fiind faptul că, din punct de vedere tehnic, acestea nu pot fi respectate. Din punctul nostru de vedere, exploatările miniere Lupeni şi Lonea ar trebui oprite cel târziu la sfârşitul anului 2028, deoarece aici s-a lucrat în două schimburi din patru, nu am avut materiale, nu au fost resurse financiare suficiente pentru materialele necesare şi a lipsit personalul. De asemenea, managementul complexului a fost deficitar”, a declarat marţi preşedintele Sindicatului Muntele, Darius Câmpean, transmite Agerpres.

Totodată, sindicaliştii solicită construirea unui grup energetic nou la Termocentrala Paroşeni, care să funcţioneze pe gaz metan, având în vedere că magistrala de transport BRUA trece la mai puţin de 400 de metri de această uzină electrică, a precizat liderul sindical.

În paralel, Sindicatul Muntele mai solicită respectarea „integrală” a contractului colectiv de muncă încheiat la nivelul CEVJ.

Conform sindicaliştilor, în actualul program de ecologizare şi închidere, mina Lonea ar trebui să-şi încheie activitatea la sfârşitul anului 2025, iar exploatarea de cărbune Lupeni, la sfârşitul anului 2026.

Problemele cu care se confruntă minerii şi energeticienii din Valea Jiului vor fi prezentate, miercuri, şi în cadrul unei întâlniri separate pe care reprezentanţii Confederaţiei Meridian, din care face parte Sindicatul Muntele, o vor avea cu ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a mai spus preşedintele Sindicatului Muntele.

În cadrul CEVJ lucrează circa 2.400 de angajaţi, complexul fiind format din minele Lonea, Livezeni, Lupeni şi Vulcan, alături de Termocentrala Paroşeni.