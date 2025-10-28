Kremlinul susține că „se aud constant limbi străine” pe frontul din Ucraina şi avertizează că armata rusă îi va distruge pe luptătorii străini / Rusia a fost acuzată că folosește în război soldați nord-coreeni, dar și cubanezi și africani

Kremlinul a declarat marţi că trupele ruse aud constant limbi străine vorbite de cei care luptă pentru Ucraina pe linia frontului şi a promis că aceşti luptători vor fi „distruşi”, relatează Reuters. „Armata noastră aude limbi străine, se aud constant limbi străine pe front”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, când a fost întrebat despre afirmaţiile că Franţa se pregăteşte să trimită soldaţi în Ucraina.

„Deci, aceşti străini sunt acolo, noi îi distrugem. Armata noastră va continua să-şi facă treaba”, a punctat el. Rusia afirmă de mult timp că personalul militar al NATO este prezent în Ucraina şi că serviciile sale de interceptare au detectat repetate conversaţii în engleză şi franceză pe linia frontului.

În realitate, Vladimir Putin a fost acuzat în repetate rânduri că se folosește de alianțele sale cu Nord Coreea, cu Cuba și alte state din Africa, pentru a primi sprijin militar în războiul pe carel desfășoară în Ucraina. Mai mulți soldați nord-coreeni au fost capturați de armata ucraineană, iar liderul nord-corean Kim Jong-un n-a ascuns că-l sprijină pe Putin.

De altfel, o serie de rapoarte recente ale mass-media au evidențiat rolul tot mai important al cetățenilor străini în armata rusă. La începutul lunii octombrie, un cetățean indian a fost capturat de forțele ucrainene în timp ce lupta pentru Rusia. Tânărul de 22 de ani a susținut că a fost arestat în Rusia în timp ce studia și că a fost constrâns să semneze un contract cu armata rusă pentru a-și asigura eliberarea din închisoare. După doar două săptămâni de instrucție de bază, a fost trimis pe frontul de război din Ucraina.

Tot la începutul lunii octombrie, Los Angeles Times a raportat că Rusia ar fi recrutat zeci de mii de luptători străini prin intermediul rețelelor sociale, mulți dintre aceștia provenind din țări defavorizate din Orientul Mijlociu, Africa și Asia de Est. Articolul detaliază modul în care mulți dintre acești recruți ar fi fost atrași cu oferte generoase, inclusiv salarii mari și cetățenie rusă, în schimbul serviciului militar în roluri non-combative. În practică, însă, majoritatea sunt trimiși rapid pe front.