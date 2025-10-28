Kârgâzstanul interzice trei importante site-uri de presă înaintea alegerilor parlamentare pe motiv că sunt „organizaţii extremiste” / Țara, fostă republică sovietică, a fost sancționată de Occident pentru că este folosită de Rusia pentru a evita sancțiunile internaționale

O instanţă din Kârgâzstan a interzis trei dintre cele mai importante site-uri de presă, pe motiv că sunt „organizaţii extremiste”, cu numai câteva săptămâni înaintea alegerilor parlamentare anticipate din 30 noiembrie; decizia fără precedent în istoria ţării a fost luată luni, dar anunţată public abia marţi, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Interdicţiile vizează site-urile Kloop, Temirov Live şi AitAit Dese şi orice activităţi „sub conducerea sau cu participarea” jurnaliştilor Bolot Temirov şi Rinat Tuhvatşin, şefii a două din cele trei organizaţii media online.

Reuters apreciază că sub conducerea preşedintelui naţionalist şi populist Sadâr Japarov, ajuns la putere în 2020 după un val de demonstraţii, Kârgâzstanul – considerat în trecut cea mai democratică ţară din Asia Centrală, alunecă rapid spre autoritarism.

Grupuri pentru libertatea presei au avertizat că situaţia jurnalismului independent se înrăutăţeşte rapid în în fosta republică sovietică.

Tuhvatşin, co-fondator al Kloop, a scris pe Telegram că „aceasta este o nouă rundă de represiune care nu ne va afecta doar pe noi, ci va dăuna şi reputaţiei Kârgâzstanului şi va transforma în infractori mulţi oameni neimplicaţi”. El a adăugat că va face apel împotriva interdicţiei.

Instanţa nu a precizat ce materiale publicate sunt considerate extremiste, iar jurnalistul citat a afirmat că acuzaţii nu au fost informaţi dinainte despre dosar, ci au aflat din media sociale.

În august, Japarov a promulgat o lege care obligă toate organizaţiile de presă, inclusiv platformele online, să se înregistreze la autorităţi. Apărătorii drepturilor cetăţeneşti au avertizat că actul normativ poate fi utilizat pentru a înăbuşi vocile disidenţilor şi pentrua restrânge libertatea presei.

Preşedintele şi aliaţii săi speră să îşi extindă dominaţia după alegeri.

Kârgâzstanul, cu şapte milioane de locuitori, este un aliat apropiat al Rusiei, dependent de forţa de muncă venită din străinătate. Rolul de paravan pentru importul în Rusia al unor produse vizate de sancţiunile occidentale împotriva Moscovei a contribuit la creşterea economică rapidă. Occidentul a sancţionat de asemenea mai multe bănci kârgâze şi o criptomonedă locală susţinută de rubla rusească, sub acuzaţia că ajută Rusia să ocolească sancţiunile.