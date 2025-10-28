Trump se va întâlni cu preşedintele Uzbekistanului săptămâna viitoare la Washington / Uzbekistan Airways a semnat un contract de 8 miliarde de dolari cu Boeing pentru cumpărarea a 22 aeronave 787 Dreamliner

Preşedintele american Donald Trump şi omologul său uzbec Şavkat Mirzioiev vor avea o întrevedere săptămâna viitoare la Washington, a declarat marţi secretarul adjunct de stat, Christopher Landau, marţi, după întâlniri cu oficiali din Uzbekistan, transmite agenția de știri Reuters.

Într-un mesaj pe X în urma acestor întâlniri, Landau a scris că vizita sa în ţara central-asiatică ‘ar trebui să deschidă calea pentru o întâlnire grozavă între preşedinţii noştri săptămâna viitoare la Washington’, transmite Agerpres.

Preşedintele kazah Kasîm-Jomart Tokaiev a declarat în weekend că va participa la un summit SUA – Asia Centrală la Washington în ziua de 6 noiembrie, conform unei postări pe Telegram a administraţiei sale.

Trump se află în această săptămână într-un turneu în Asia, ocazie cu care se va întâlni joi cu preşedintele chinez Xi Jinping.

Luna trecută, Trump a afirmat că Uzbekistan Airways a semnat un contract de circa 8 miliarde de dolari cu Boeing pentru cumpărarea a 22 aeronave 787 Dreamliner.

Saida Mirzioieva, fiică şi consilieră a preşedintelui uzbec, a scris luni pe X că s-a întâlnit cu Landau şi cu trimisul special american Sergio Gor, şi că au fost discutate ‘reformele dinamice din Uzbekistan, noi oportunităţi de comerţ şi investiţii, precum şi căi de întărire a cooperării în ce priveşte securitatea publică’.

‘Ne-a plăcut foarte mult discuţia noastră deschisă şi amplă. Multe oportunităţi de parteneriat în viitor’, a replicat Landau într-o postare pe X marţi.