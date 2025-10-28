Un singur supravieţuitor şi 14 morţi după ce Statele Unite lovesc încă patru vase suspectate de trafic de droguri în estul Pacificului

Statele Unite au lovit luni în estul Pacificului încă patru vase suspectate de trafic de droguri, a anunţat marţi secretarul american al apărării, Pete Hegseth, citat de agenția de știri Reuters, informație preluată de Agerpres.

Atacurile au avut loc în apele internaţionale şi au ucis 14 presupuşi traficanţi; dintre cei aflaţi la bordul vaselor a rămas un singur supravieţuitor. Hegseth a scris pe X că Mexicul a preluat operaţiunile de căutare şi salvare a acestuia.

Şeful Pentagonului s-a referit la trei lovituri şi patru vase „cunoscute de aparatul nostru de informaţii, care treceau pe rute cunoscute ale narco-traficanţilor şi transportau narcotice”.

El nu a prezentat nicio dovadă în sprijinul acuzaţiilor respective; în schimb, a difuzat o înregistrare video de circa 30 de secunde în care se văd două vase aflate unul lângă altul, care explodează. Un alt fragment video arată un vas în curs de deplasare, de asemenea distrus de o deflagraţie.

Loviturile din Pacific au loc în contextul unei acumulări de forţe militare americane în regiunea Caraibelor, unde au ajuns inclusiv distrugătoare cu rachete dirijate, avioane de vânătoare şi bombardament F-35, un submarin nuclear şi mii de soldaţi. Washingtonul a ordonat grupului naval al portavionului Gerald Ford să se desfăşoare în regiune; forţa respectivă urmează să ajungă în săptămânile următoare.