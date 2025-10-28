G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Bolojan i-a primit la Palatul Victoria pe Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Arhiepiscopul…

Bolojan, patriarhul Daniel
sursa foto: Guvernul României/Facebook

Bolojan i-a primit la Palatul Victoria pe Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Arhiepiscopul Constantinopolului şi pe Preafericitul Părinte Daniel: O mare bucurie creştinească să îi revăd, după momentul istoric de duminică

Articole28 Oct • 296 vizualizări 0 comentarii

Premierul Ilie Bolojan i-a primit, marţi, la Palatul Victoria pe Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Arhiepiscopul Constantinopolului şi pe Preafericitul Părinte Daniel, el arătând că este o mare bucurie creştinească să îi revadă după momentul istoric de duminică, când au fost cu toţii martori ai ceremoniei de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”Am fost onorat să îi întâmpin astăzi, la Palatul Victoria, pe Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Arhiepiscopul Constantinopolului – Noua Romă şi Patriarh Ecumenic, şi pe Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. O mare bucurie creştinească să îi revăd după momentul istoric de duminică, când am fost cu toţii martori ai ceremoniei de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale”, transmite premierul pe Facebook.

”Prieten al poporului român şi bun cunoscător al realităţilor din ţara noastră, Sanctitatea Sa Bartolomeu I, în calitate de patriarh, ne-a vizitat ţara de 11 ori. I-am transmis calde mulţumiri pentru că poartă în rugăciune şi binecuvântări România”, mai spune Ilie Bolojan.

Şeful Executivului spune că a folosit prilejul întâlnirii pentru a-şi exprima recunoştinţa faţă de Preafericitul Părinte Daniel, care a împlinit un vis al credincioşilor naţiunii noastre.

”Catedrala Naţională este nu doar un loc de regăsire, unitate şi binecuvântare pentru credincioşii din România, dar şi un reper al valorilor noastre spirituale. Dumnezeu să binecuvânteze România!”, este mesajul premierului.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

SURSE Ședința coaliției de marți, fără rezultat pe reforma pensiilor magistraților / Liderii partidelor de guvernare se întâlnesc și săptămâna viitoare

Articole28 Oct • 1.923 vizualizări
1 comentariu

VIDEO Victor Negrescu, despre compromisul pe legea privind pensiile magistraților: Este o propunere discutată inclusiv la Cotroceni / Administrația Prezidențială și PSD par să identifice aceste soluții ca fiind viabile/ Noi am cerut ca premierul Bolojan să dialogheze mai mult

Articole28 Oct • 2.953 vizualizări
2 comentarii

Grindeanu, despre majorarea salariului minim: Am cerut şi prim-ministrul a fost de acord să se vină cu un calcul de la Ministerul Muncii şi de la Ministerul Finanţelor legat de impactul pe care l-ar avea asupra bugetului

Articole27 Oct • 335 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.