Bolojan i-a primit la Palatul Victoria pe Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Arhiepiscopul Constantinopolului şi pe Preafericitul Părinte Daniel: O mare bucurie creştinească să îi revăd, după momentul istoric de duminică

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Premierul Ilie Bolojan i-a primit, marţi, la Palatul Victoria pe Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Arhiepiscopul Constantinopolului şi pe Preafericitul Părinte Daniel, el arătând că este o mare bucurie creştinească să îi revadă după momentul istoric de duminică, când au fost cu toţii martori ai ceremoniei de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Am fost onorat să îi întâmpin astăzi, la Palatul Victoria, pe Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Arhiepiscopul Constantinopolului – Noua Romă şi Patriarh Ecumenic, şi pe Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. O mare bucurie creştinească să îi revăd după momentul istoric de duminică, când am fost cu toţii martori ai ceremoniei de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale”, transmite premierul pe Facebook.

”Prieten al poporului român şi bun cunoscător al realităţilor din ţara noastră, Sanctitatea Sa Bartolomeu I, în calitate de patriarh, ne-a vizitat ţara de 11 ori. I-am transmis calde mulţumiri pentru că poartă în rugăciune şi binecuvântări România”, mai spune Ilie Bolojan.

Şeful Executivului spune că a folosit prilejul întâlnirii pentru a-şi exprima recunoştinţa faţă de Preafericitul Părinte Daniel, care a împlinit un vis al credincioşilor naţiunii noastre.

”Catedrala Naţională este nu doar un loc de regăsire, unitate şi binecuvântare pentru credincioşii din România, dar şi un reper al valorilor noastre spirituale. Dumnezeu să binecuvânteze România!”, este mesajul premierului.