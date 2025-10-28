G4Media.ro
Nicușor Dan a dezvăluit că l-a cunoscut pe Gabriel Zbârcea, propunerea sa…

Gabriel Zbarcea si Florentin Tuca
Captură video: Gabriel Zbârcea și Florentin Țuca

Nicușor Dan a dezvăluit că l-a cunoscut pe Gabriel Zbârcea, propunerea sa la șefia SRI, la Liga Studenților în anii 90-92 / Liga era condusă atunci de Marian Munteanu, fost lider al protestelor studențești, simpatizant legionar

Nicușor Dan a dezvăluit marți într-un interviu pentru Cotidianul că l-a cunoscut pe Gabriel Zbârcea, propunerea sa la șefia SRI, la Liga Studenților în anii 90-92. G4Media a scris încă din august că Nicușor Dan l-a propus ca șef SRI pe avocatul Zbârcea, propunerea primită cu răceală de șefii PSD și PNL.

”Pe domnul Zbârcea îl cunosc, da, bineînțeles. Am fost colegi în Liga Studenților în anii 90-92. De asemenea, știți că domnul Zbârcea conduce un cabinet, o casă de avocatură și în natura preocupărilor mele, ca să spun așa, ne-am tot intersectat. Eu am fost, cred că am fost mai des adversari cu casa domniei sale de avocatură. Am avut și o lungă discuție când eram primar, reprezentau o firmă cu care trebuia să gestionăm un contract, deci am avut contracte frecvente”, a spus Nicușor Dan când a fost întrebat despre Zbârcea.

Șeful statului a refuzat să confirme dacă i-a propus la șefia SRI și SIE pe Gabriel Zbârcea și Marius Lazurca.

Avocatul Gabriel Zbârcea, despre care G4Media a scris că este pe lista celor susținuți de președintele Nicușor Dan pentru șefia Serviciului Român de Informații (SRI), a declarat într-un podcast că este ”naționalist și suveranist”. El a spus în urmă cu doi ani în podcastul partenerului său Florentin Țuca: ”Eu sunt un naționalist și un suveranist. Am crezut și cred în UE, dar într-o Europă a națiunilor. România mea e o țară superbă, cu oameni extrem de inventivi”.

În același podcast, Gabriel Zbârcea a relatat cum l-a cunoscut pe Marian Munteanu, fondatorul Ligii Studenților din România: ”Când am intrat la Facultatea de Drept, primul gest pe care l-am făcut a fost să mă înscriu în Liga Studenților. Și ullteior, la un an, l-am întâlnit pe Marian Munteanu, care era liderul nostru sau unul dintre idolii generației mele, și i-am cerut un autograf pe carnetul de Liga Studenților. Apoi mi s-a oferit șansa să devin președintele Ligii și am fost cel mai longeviv președinte al Ligii”. Marian Munteanu este cunoscut pentru simpatiile sale legionare.

El a spus că în acea perioadă a editat și revista ”Generația noastră”.

”Eu am vrut disperat să fac politică conservatoare în PNȚCD. Ca judecător nu puteam face politică, de aceea am ales avocatura”, a mai spus Zbârcea.

Zbârcea a fost președintele Ligii Studenților din cadrul Universităţii din Bucureşti în perioada noiembrie 1993 – mai 1995, potrivit cv-ului de pe site-ul Avocatura.ro.

Conform site-ului oficial al cabinetului de avocatură, Gabriel Zbârcea este partener coordonator (managing partner) la casa de avocatură Țuca Zbârcea & Asociații.

