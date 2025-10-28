Nicușor Dan, despre pensiile magistraților: Nu trebuie să vedem chestiunea asta ca pe un meci / Magistrații totuși, spre deosebire de alte categorii profesionale, reprezintă o putere a statului / Nu cred că este ceva rău că Sorin Grindeanu organizează întâlniri separate cu șefii din justiție

Președintele Nicușor Dan a declarat, într-un interviu pentru Cotidianul, că subiectul privind pensiile magistraților nu trebuie văzut „ca pe un meci” și a susținut că este firesc să aibă loc negocieri cu sistemul de justiție pentru stabilirea nivelului pensiilor.

„Eu nu cred că trebuie să vedem chestiunea asta ca pe un meci. (…) Din păcate este. Ești sau cu magistrații sau împotriva magistraților. Tipul acesta de abordare face rău într-o societate”, a declarat președintele.

În legătură cu faptul că magistrații sunt singura categorie cu care se negociază nivelul pensiei, Nicușor Dan a replicat că, „dacă de exemplu se vorbește de salariul minim, veți avea o întâlnire între guvern și Consiliul Economic și Social, care e prevăzut în lege, întâlnirile chiar au loc”.

La remarca jurnalistului că salariul minim se referă la toată societatea, la toți angajații din societate, nu doar la o categorie specială, cum sunt magistrații, președintele a afirmat:

„Da, pe de altă parte, în timp ce vorbim mă gândesc dacă, spunând acestea, nu cumva sunt în meciul pe partea… ”

„Deci, magistrații totuși, spre deosebire de alte categorii profesionale, reprezintă, ei împreună, o putere a statului. Și atunci e logic ca, în chestiunile care țin de reglementarea acestei puteri a statului, ei să aibă un aviz”, a adăugat șeful statului.

Președintele a susținut că discuțiile cu sistemul de justiție sau cu sistemul de ordine publică în privința pensiilor sunt „legitime”.

„Poate să vină Ministerul de Interne și să spună, uitați, dacă noi creștem brusc vârsta de pensionare, vor pleca 3000 de oameni, din care 70% din structurile de conducere, și o să avem o problemă de siguranță națională. Toate discuțiile astea sunt legitime”, a afirmat Nicușor Dan.

Șeful statului a mai declarat că „este absolut necesar” ca pensiile magistraților să scadă. El a spus că 70% din ultimul salariu este „un procent corect”, dar că nu crede că este „o mare diferență” între 70% și 75%.

„Eu nu cred că tensiunea suplimentară generată de această lege a fost generată de 70% sau 75%. Eu cred că este ceva ce se poate discuta. Dar e absolut necesar ca această lege să treacă și de-aia nici referendumul nu are ce să spună, pentru că e ceva ce toată lumea știe, agreează, trebuie să scadă pensiile”, a adăugat președintele.

El a precizat că și vârsta de pensionare trebuie să crească până la 65 de ani, dar „discuția este în ce ritm să se întâmple lucrul acesta”.

„Din nou, eu am spus 15 ani. În sensul că, pentru fiecare an pe care îl mai ai până la pensie, pe legea actuală, dacă mai ai șapte ani, să faci 14. Guvernul Bolojan zice că pentru fiecare an să faci un an și jumătate. Din nou, nu este o diferență așa de mare.”

Președintele s-a declarat convins că în cele din urmă legea va fi adoptată, pentru că „există voință politică la toate partidele din coaliție”.

Întrebat de ce președintele PSD, Sorin Grindeanu, organizează întâlniri separate cu șefii din justiție, președintele Nicușor Dan a declarat: „Eu nu cred că este ceva rău în asta. Eu cred că pe orice fel de proiect de lege, orice partid politic care are reprezentare în Parlament poate să vadă corect cu oricare dintre actorii relevanți pentru domeniul”.

Nicușor Dan a mai declarat că este „o luptă de comunicare publică” între PSD și PNL pe multe dintre subiecte și că ar prefera ca aceste chestiuni să se tranșeze prin negocieri și prin discuții în interiorul coaliției. „Și coaliția împreună să aibă aceste discuții cu categorii profesionale.”

