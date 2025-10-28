G4Media.ro
Anca Alexandrescu: “Am luat decizia să candidez la Primăria Capitalei” / În…

Anca Alexandrescu: “Am luat decizia să candidez la Primăria Capitalei” / În august, Călin Georgescu a anunțat că o va susține, dacă intră în cursă

Anca Alexandrescu, realizatoare la Realitatea Plus, a anunțat marți seara că va candida la Primăria Bucureștiului. “Am luat decizia să candidez la Primăria Capitalei (…) A fost o decizie grea pentru că vă spun sincer aveam o viață foarte liniștită”, a spus ea, la Realitatea Plus.

“Mai am o ambiție: să demonstrez că România și Capitala ei poate să ajungă pe buzele tuturor și pentru lucruri bune, nu numai pentru lucruri rele”, a continuat ea.

Potrivit unui sondaj Avangarde publicat în 26 octombrie, întrebați cum ar vota bucureștenii pentru Daniel Băluță, Ciprian Ciucu, Cătălin Drulă sau Anca Alexandrescu, oamenii au răspuns astfel:

  • Daniel Băluță – 25%
  • Ciprian Ciucu – 23%
  • Cătălin Drulă – 18%
  • Anca Alexandrescu – 16%

Pe 1 august, Călin Georgescu a anunțat că o sprijină pe Anca Alexandrescu dacă aceasta va candida la Primăria Capitalei.

Moderatoarea Realitatea Plus, care a fost în campania electorală și este în continuare postul de propagandă al fostului prezidențial pro-rus, a fost consiliera mai multor PSD-iști înainte ca aceștia să-și încheie carierele politice. Între aceștia s-au numărat Victor Ponta, Viorica Dăncilă și Liviu Dragnea.

Georgescu a numit-o pe Alexandrescu ”familist convins” și ”om care știe despre ce este vorba” în sistem, care poate face ”o reformă morală”. Mesajul de susținere al lui Georgescu a venit la doar două zile după ce Anca Alexandrescu a anunțat pe Facebook că a venit momentul să ”ia în serios o eventuală candidatură independentă la Primăria Capitalei”.

Pe 29 septembrie, Cristian Popescu Piedone și-a lansat propriul partid, după ce a demisionat din PUSL, partidul fostului turnător la Securitate Dan Voiculescu.

Piedone a lansat Partidul Naționalist Reformarea României (PNRR) în cadrul unui congres organizat la Sala Palatului. La final, răspunzând unor întrebări ale jurnaliștilor, Piedone a declarat că pentru funcția de primar al Capitalei ar fi potrivită Anca Alexandrescu. Detalii aici.


